وزير التربية يوعز بالتحقيق في قضية رسوب 30 طالباً في مدرسة رشيد طليع

وأوضح المساعفة، في تصريح لـ"برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"، أن التحقيق تجريه وزارة التربية والتعليم من خلال مراجعة سجلات المدرسة للتحقق من القضية.
وكان عدد من أولياء أمور طلبة في مدرسة رشيد طليع اشتكوا من قرار رسوب 30 طالبا في صفوف مختلفة بسبب الغياب، مؤكدين ان عملية التسجيل لم تتم على اسس صحيحة وتعرض لها طلبة متفوقون في المدرسة على حد وصفهم.
