وزير التربية يوعز بالتحقيق في قضية رسوب 30 طالباً في مدرسة رشيد طليع

الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد المساعفة، إن وزير التربية والتعليم أوعز بتشكيل لجنة تحقيق في قضية ترسيب 30 طالبًا بسبب الغياب في مدرسة رشيد طليع.

