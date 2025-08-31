التربية توضح بشأن عدد أيام الغياب المسموح بها

وأوضح المساعفة لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن عدد أيام الغياب المسموح به للطالب لا يتجاوز 10% من أيام الدوام المدرسي، أي ما يعادل 21 يومًا من أصل 217 يومًا دراسيًا. ودعا الطلبة إلى عدم تجاوز 22 يومًا من الغياب.
وبيّن المساعفة أن الطالب يُعتبر معيدًا للصف في حالتين: الأولى إذا لم يحقق الحد الأدنى من النجاح في أربعة مباحث فأكثر، والثانية إذا تجاوز نسبة الغياب المحددة.
وأكد أن عدم الالتزام بارتداء الزي المدرسي لا علاقة له بالغياب، مشيرًا إلى أن متابعة الحضور والغياب من مهام مربي الصف.
وأضاف أن المدرسة، من خلال المرشد التربوي ومدير المدرسة ومربي الصف، تتولى مسؤولية التواصل مع أولياء الأمور لإعلامهم بنسبة غياب أبنائهم.
