74 فرع لومي ماركت في خدمتك في محطات المناصير

العنوان : عمان ، سحاب ، مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية ، بعد البوابة الاولى بـ 300 متر.
يذكر أن لومي ماركت تأسست في 2012 ويتمثل نشاطها الرئيسي في بيع المواد التمونية والبقالة وغيرها. وهي مملوكة بالكامل لشركة آفاق للطاقة وهي شركة مساهمة عامة والتي تضم أيضاً شركة المناصير للزيوت والمحروقات وشركة المناصير للاستيراد والتصدير.
أسواق لومي متخصصة في فتح فروع في محطات المناصير للزيوت والمحروقات ويبلغ عدد الفروع العاملة حالياً 74 فرعاً ويوجد 6 فروع تحت الانشاء ، وتضم الشركة ما يزيد عن 250 موظف.
لومي ماركت هي أكثر من مجرد سلسلة من أسواق البقالة المركزية في محطات المناصير للزيوت و المحروقات
فنحن ملتزمون بالتفوق من خلال تقديم أفضل خدمة عملاء لجميع ضيوفنا وعملائنا .
هدفنا هو أن نكون حيث عملائنا في حاجة إلينا و كيف كما كانت الحاجة لنا لنوفر خدمات متكاملة في مكان واحد لتوقف العملاء.
عندما ترى إسم لومي ماركت فسوف يبادر إلى ذهنك التالي :
1- أفضل المنتجات وتنوعها
2- الخدمات الودية والمهنية
3- النظافة الصحية والأمان والثقة في أسواقنا
4- أعرق أسماءالعلامات التجارية ذات الجودة العالية والأسعار المنافسة
سنسعى دائماً وبطرقنا الفنية والرائدة بأن نكون نحن الأكثر تميزاً في هذا القطاع ، وسوف نستخدم كل الموارد المتاحة لنا لنكون أفضل محلات السوبر ماركت المتواجدة في محطات بيع المحروقات في المملكة، وسنحافظ على الريادة دائماً .
أسواق لومي.
موقع الفرع على جوجل :
https://bit.ly/4dcjF8w
-
-
-
-
-
-
-
-
-
