مصادر رسمية لـ " الوكيل" : لا تغيير على التوقيت الصيفي

جاء ذلك في وقت دعا فيه ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حكومة الدكتور جعفر حسان إلى إعادة النظر في قرار تثبيت التوقيت الصيفي في الأردن على مدار العام والعودة إلى قرار تغيير التوقيت بين الصيفي والشتوي.
وقالوا إن تثبيت التوقيت الصيفي يترتب عليه أعباءً كبيرة يتحملها طلبة المدارس والجامعات والموظفين الذين يخرجون في وقت مبكر وقبل شروق الشمس مما يعرض حياتهم للخطر بالإضافة لصعوبة العثور على المواصلات في وقت مبكر والمخاوف من حالات عقر الكلاب الضالة.
وأضافوا أن طبيعة الطقس ودرجات الحرارة المنخفضة في فصل الشتاء تختلف عنها في فصل الصيف، لافتين إلى أن تأخر شروق الشمس يعرض حياتهم للخطر ويهدد سلامتهم خاصة في حال تشكل الضباب والصقيع على الطرق أو تساقط الثلوج.
يذكر أن الحكومة قررت في عام 2022 إلغاء العمل بنظام التوقيت الشتوي وتثبيت التوقيت الصيفي طوال العام.
