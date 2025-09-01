مصادر رسمية لـ " الوكيل" : لا تغيير على التوقيت الصيفي

الوكيل الإخباري- اكدت مصادر رسمية في تصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري ان الحكومة لا تتجه لتغيير التوقيت الصيفي،وستبقي عليه خلال الفترة المقبلة.

