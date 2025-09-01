الإثنين 2025-09-01 02:49 م
 

مركز زين للرياضات الإلكترونية ينظم بطولة "فورتنايت" على مستوى الشرق الأوسط

الإثنين، 01-09-2025 02:16 م

الوكيل الإخباري-   نظّمت شركة زين الأردن ومن خلال مركزها للرياضات الإلكترونية “Zain ESports Jo”  يوم الجمعة بطولة "فورتنايت" (Solo Squad) ، عبر الإنترنت بمشاركة واسعة من محترفي اللعبة من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط.

وشهدت البطولة إقبالاً كبيراً حيث سجّل فيها أكثر من 400 لاعب ولاعبة، وتم بث فعالياتها مباشرة عبر صفحات مركز زين للرياضات الإلكترونية على منصّتي “Facebook” و “Twitch”، وسط تفاعل الآلاف من متابعي ومحبي اللعبة عبر البث المباشر.


وجاء تنظيم زين لهذه البطولة في إطار حرصها المستمر ومن خلال مركزها للرياضات الإلكترونية (Zain Esports JO)  على دعم مجتمع اللاعبين وتعزيز حضور الأردن في مجال الرياضات الإلكترونية على مستوى المنطقة، كما يأتي ضمن استراتيجيتها لدعم الشباب والمواهب في هذا المجال، وتوفير تجارب مميزة للاعبين، وخلق بيئة داعمة تجمع بين المتعة والاحترافية وفرص الفوز، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الرياضات الإلكترونية كجزء من المشهد الشبابي والرقمي في المملكة والمنطقة.


وفاز (TVR) بالمركز الأول وحصل على جائزة نقدية بقيمة 300 دينار أردني، فيما حصل (Pyral) على المركز الثاني وجائزة مقدارها 200 دينار، فيما حصل (RL Hellon) على المركز الثالث وجائزة بقيمة 100 دينار، ونال (War controllerfv) جائزة أفضل لاعب (MVP).


وكانت شركة زين قد جددت مؤخراً اتفاقية التعاون الاستراتيجي التي تجمعها مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، وذلك تأكيداً على التزامها بتطوير هذا القطاع ودعم اللاعبين الأردنيين على المستويين المحلي والإقليمي.

 
 
