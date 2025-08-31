التربية تعلن أسماء الدفعة الثانية من مرشحي بعثات دبلوم إعداد المعلمين - رابط

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أسماء الدفعة الثانية من المرشحين للعام الجامعي 2025/2026 لبعثات برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين، المنتهي بالتعيين على نفقة وزارة التربية والتعليم، الذي يُعقد في الجامعات التالية: الجامعة الأردنية، الجامعة الهاشمية، جامعة اليرموك، جامعة مؤتة. اضافة اعلان





ووضعت وزارة التربية رابطًا للاستعلام:

https://academy.moe.gov.jo/HRE/



وقالت التربية إن على المرشحين جلب كفالة عدلية، وأن تسليم عقود الإيفاد سيكون صباح الأحد 31/8/2025، ويستمر لغاية نهاية دوام يوم الأحد 7/9/2025.



وأضافت أن على المرشحين مراجعة مديريات التربية والتعليم، كلٌّ حسب المديرية التابعة له، لاستلام عقود الإيفاد مختومة بختم مديرية التربية والتعليم، لغايات توقيعها ومراجعة كاتب العدل لإصدار الكفالات العدلية حسب الأصول.



وتابعت: "يقوم المرشح، بعد توقيعه عقد الإيفاد وإصدار الكفالة العدلية، بتسليم العقد والكفالة لقسم شؤون الموظفين في مديرية التربية والتعليم على ثلاث نسخ: نسخة خاصة لقسم التوظيف في مركز الوزارة، ونسختان يحتفظ بهما المرشح (تُسلَّم نسخة للجامعة المعنية عند مراجعة المرشح لها، ويحتفظ المرشح بنسخة خاصة له)".



وبيّنت أن كل من لم يراجع ويستكمل إجراءات الإيفاد حسب موعد تسليم العقود المبين أعلاه، يُعتبر مستنكفًا عن الالتحاق بالبرنامج، وسيتم ترشيح بديل عنه لتغطية الشاغر.



وأردفت أنه بعد قيام الوزارة بحصر وإرسال أسماء المرشحين للجامعة المعنية، يقوم كل من أنهى إجراءات الإيفاد، حسب الوارد أعلاه، بمراجعة منسق البعثات في الجامعة التي قام باختيارها، مصطحبًا معه نسخة من عقد الإيفاد والكفالة العدلية (النسخة الخاصة بالجامعة).



وشددت على أن جميع المرشحين عليهم الالتزام بالإجراءات والمواعيد المحددة أعلاه، علمًا بأنه لن يتم استلام أي عقود بعد التواريخ المحددة أعلاه.



وأكدت على ضرورة احتفاظ المرشحين بنسخة خاصة بهم لغايات المعاملات اللاحقة (تعديل/إلغاء الكفالة العدلية).

