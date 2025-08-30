The Domain تنظيم مؤتمر وحفل ختام مسابقة علماء الغد 2025

الوكيل الإخباري- قامت شركة The Domain بتنظيم مؤتمر وحفل ختام مسابقة علماء الغد 2025 في مجمع الأعمال في عمّان، الأردن، والتي شارك فيها أكثر من 200 طالب وطالبة من مختلف مدارس المملكة، من شمالها إلى جنوبها، من المدارس الخاصة والحكومية و قد زار المعرض اكثر من ٥٠٠٠ شخص.



تُعد مبادرة “علماء الغد” (Jordan Young Scientists – JoYS) واحدة من أهم المبادرات التعليمية الوطنية التي انطلقت في الأردن منذ عام 2022، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وسفارة أيرلندا في الأردن، ومؤسسة ولي العهد، وجامعة الحسين التقنية، وعدد من الشركاء المحليين والدوليين. وقد استُلهمت هذه المبادرة من تجربة أيرلندا الرائدة في هذا المجال والتي تمتد لأكثر من 60 عامًا، بهدف تعزيز التفكير النقدي، وتنمية الابتكار، وتشجيع الطلبة على خوض تجارب عملية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).



خلال السنوات الماضية، حققت المبادرة نجاحًا واسعًا، حيث شارك فيها آلاف الطلبة من مختلف مدارس المملكة، وقدّموا مئات المشاريع العلمية المبتكرة التي تناولت قضايا مهمة في مجالات الصحة، البيئة، التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والعلوم السلوكية. كما أتيحت للطلبة فرصة عرض ابتكاراتهم على المستوى الوطني والدولي، حيث يحظى الفائزون الأوائل بفرصة المشاركة في معرض BT Young Scientists العالمي في أيرلندا، ما يفتح أمامهم أبواب التبادل الثقافي والعلمي مع أقرانهم من مختلف دول العالم.



وقد شهدت نسخة هذا العام مشاركة لافتة ومشاريع متميزة عكست مستوى الإبداع الذي يتمتع به الشباب الأردني، وسط دعم واسع من المؤسسات التعليمية والرعاة والشخصيات الوطنية التي حرصت على حضور الفعالية وتشجيع الطلبة.



بهذا التنظيم، أكدت شركة The Domain على دورها الريادي في إدارة الفعاليات الوطنية الكبرى، ودعم المبادرات التعليمية والتنموية التي تُسهم في تمكين جيل المستقبل، وترسيخ مكانة الأردن كمركز للإبداع والابتكار العلمي في المنطقة.

