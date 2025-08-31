الأحد 2025-08-31 12:16 م
 

البنك العربي يعقد سلسلة محاضرات توعوية للشباب حول الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد

قبؤغ
البنك العربي
 
الأحد، 31-08-2025 09:58 ص

الوكيل الإخباري-   عقد البنك العربي سلسلة من المحاضرات التوعوية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي للشباب بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد وذلك في عدد من محافظات المملكة (الكرك، الزرقاء، اربد)، حيث جاء تنظيم هذه المحاضرات بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للشباب، وذلك في إطار جهود البنك المستمرة لدعم مسيرة تمكين الشباب وتعزيز معرفتهم الرقمية، وانسجاماً مع استراتيجيته الراسخة في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

اضافة اعلان


وشملت المحاضرات مجموعة من المحاور الهادفة إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي ودوره المتنامي في مختلف جوانب الحياة اليومية، حيث تناولت موضوعات مثل: التعلّم الالي (ML)، والفروقات بين الذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي، وأنواع الذكاء الاصطناعي، إضافة الى أساليب التوجيه (Prompting) وغيرها. كما سلطت المحاضرات الضوء على الفرص المهنية المستقبلية الواعدة التي يتيحها هذا المجال، بما يعزز مهارات الشباب وقدرتهم على مواكبة التطورات التقنية الحديثة. وقد شارك في هذه الجلسات شباب وشابات تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً من المنتسبين لمراكز المؤسسة.


وقدّم المحاضرات فريق من موظفي البنك العربي المتخصصين في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وذلك في كل من مكاتب مؤسسة ولي العهد في إربد والزرقاء وجامعة مؤتة في الكرك، حيث تميّزت المحاضرات بطابعها التفاعلي والتطبيقي التي شملت عروضاً حيّة وتجارب عملية، الى جانب حلقات نقاشية لتعزيز فهم المشاركين.


ويجسّد هذا التعاون بين البنك العربي ومؤسسة ولي العهد الالتزام بتحقيق أثر إيجابي ومستدام من خلال تقديم محتوى تدريبي متكامل يركّز على تمكين الشباب من اكتساب المهارات الرقمية وتعزيز وعيهم بالتقنيات الحديثة، ما يسهم في إعداد جيل مؤهل لمواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة.


وتأسست مؤسسة ولي العهد في عام 2015، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم، وإيمانه بقدرات الشباب الأردني. وتسعى المؤسسة إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم من خلال مسارات عملها الثلاثة: المشاركة الاقتصادية، القيادة، والتنمية المجتمعية المستدامة تشمل أكثر من 14 برنامجاً نوعياً وعبر 26 موقعاً تابعاً لها في كافة محافظات المملكة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية فلكي أردني: طلوع نجم سهيل يبشر بانكسار حر الصيف وسقوط أمطار رعدية

إربد

أخبار محلية افتتاح معرض فن تشكيلي بعنوان "ظلال ملونة" في إربد

عغغ

فن ومشاهير وعكة صحية تُجبر جورج كلوني على الانسحاب من مهرجان البندقية

الهند: ملتزمون بتحسين العلاقات مع الصين

عربي ودولي الهند: ملتزمون بتحسين العلاقات مع الصين

جمعية البنوك

أخبار محلية جمعية البنوك: تثبيت التصنيف الائتماني يعكس الثقة الدولية بصلابة الاقتصاد الوطني

بوتين يصل إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون

عربي ودولي بوتين يصل إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

فلسطين عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

555454

منوعات مأساة في كركوك.. جد عراقي يضحي بحياته لإنقاذ حفيديه من الغرق -فيديو



 
 





الأكثر مشاهدة