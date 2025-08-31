البنك العربي يعقد سلسلة محاضرات توعوية للشباب حول الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد

وشملت المحاضرات مجموعة من المحاور الهادفة إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي ودوره المتنامي في مختلف جوانب الحياة اليومية، حيث تناولت موضوعات مثل: التعلّم الالي (ML)، والفروقات بين الذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي، وأنواع الذكاء الاصطناعي، إضافة الى أساليب التوجيه (Prompting) وغيرها. كما سلطت المحاضرات الضوء على الفرص المهنية المستقبلية الواعدة التي يتيحها هذا المجال، بما يعزز مهارات الشباب وقدرتهم على مواكبة التطورات التقنية الحديثة. وقد شارك في هذه الجلسات شباب وشابات تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً من المنتسبين لمراكز المؤسسة.
وقدّم المحاضرات فريق من موظفي البنك العربي المتخصصين في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وذلك في كل من مكاتب مؤسسة ولي العهد في إربد والزرقاء وجامعة مؤتة في الكرك، حيث تميّزت المحاضرات بطابعها التفاعلي والتطبيقي التي شملت عروضاً حيّة وتجارب عملية، الى جانب حلقات نقاشية لتعزيز فهم المشاركين.
ويجسّد هذا التعاون بين البنك العربي ومؤسسة ولي العهد الالتزام بتحقيق أثر إيجابي ومستدام من خلال تقديم محتوى تدريبي متكامل يركّز على تمكين الشباب من اكتساب المهارات الرقمية وتعزيز وعيهم بالتقنيات الحديثة، ما يسهم في إعداد جيل مؤهل لمواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة.
وتأسست مؤسسة ولي العهد في عام 2015، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم، وإيمانه بقدرات الشباب الأردني. وتسعى المؤسسة إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم من خلال مسارات عملها الثلاثة: المشاركة الاقتصادية، القيادة، والتنمية المجتمعية المستدامة تشمل أكثر من 14 برنامجاً نوعياً وعبر 26 موقعاً تابعاً لها في كافة محافظات المملكة.
