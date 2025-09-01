بلاغ عن حقيبة قرب دوار صويلح يستنفر الأجهزة الأمنية

11:28 م

الوكيل الإخباري- أفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن بلاغاً ورد، مساء اليوم، إلى غرفة عمليات شرطة شمال عمان بوجود حقيبة ملقاة بالقرب من دوار صويلح. اضافة اعلان





وأضاف أن الأجهزة الأمنية تحركت فوراً إلى الموقع، حيث جرى التعامل مع البلاغ بحرفية عالية، ليتبين بعد الكشف على الحقيبة أنها فارغة ولا تشكل أي خطورة.

