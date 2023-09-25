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الإثنين، 25-09-2023 09:23 ص

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تطلق أكبر عرض على أكبر تلفاز مع حملة الطلب المسبق بسعر مميز وهدية قيمة على تلفازQLED 4Kقياس98

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الوكيل الإخباري - أطلقت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي حملة الطلب المسبق على تلفاز سامسونج QLED 4K قياس 98 بوصة الجديد كليًّا، وذلك عبر متجر سامسونج الإلكتروني eStore أو من خلال معارض الشركة ومعارض موزعيها ووكلائها الرسميين ونقاط البيع المعتمدة في جميع أنحاء المملكة.

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وتهدف الشركة من خلال الحملة التي تتواصل حتى 5 تشرين الأول 2023 أو حتى نفاد الكمية، والتي تأتي إثر رفع سامسونج الأم للستار مؤخراً عن جهاز تلفازQLED 4K قياس 98 بوصة، لتمكين زبائنها في الأردن من أن يكونوا أول من يقتني التلفاز الأكبر في تاريخ سامسونج والتمتع بمزاياه.


ومن خلال الحملة، تقدّم سامسونج للمشترين الأوائل الراغبين باقتناء تلفاز سامسونج QLED 4K قياس 98 بوصة فرصة الحصول على قسيمة شراء بقيمة ألف دينار أردني من مجموعة كيالي التي تدير أكثر من 45 من أرقى العلامات التجارية العالمية، إلى جانب الحصول على نقاط سامسونج.


ويعد تلفاز سامسونج QLED 4K قياس 98 بوصة مثالًا حيًا على التزام سامسونج بتطبيق أحدث التكنولوجيا والتقنيات المتطورة لتقديم أفضل تجربة تلفزيونية سينمائية للزبائن؛ يتميز التلفاز بجودة صورة استثنائية بفضل تقنية QLED، والمعالج العصبي Quantum 4K والذي يوفر تباينًا مذهلاً وألوانًا حية ووضوحًا رائعًا. وبالإضافة إلى ذلك، يأتي تلفاز سامسونج QLED 4K قياس 98 بوصة مع مجموعة متنوعة من الميزات المتقدمة مثل خاصية مُحسّن الصورة Supersize Picture Enhancer، وتقنية تحسين الصوت، كل ذلك ضمن تصميم أنيق فائق النحافة SuperSlim.

 




 

 


 

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