سامسونج للإلكترونيات تتوصل إلى شراكة جديدة مع منصة "TOD" لمنح مستخدمي أجهزة التلفزيون الذكية إمكانية الوصول إلى المحتوى الرياضي والترفيهي الحي

الوكيل الإخباري - أعلنت سامسونج للإلكترونيات، الشركة الرائدة في صناعة أجهزة التلفزيون، عن التوصل إلى شراكة مع TOD، منصة البث الصاعدة. وتهدف الشراكة إلى منح المشاهدين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المحتوى الترفيهي والرياضي الحصري والمباشر وعند الطلب، بما في ذلك باقة "بي إن" beIN الفريدة من حيث تقديم المحتوى المتميز. وبذلك تكون سامسونج الأولى في المنطقة التي تستقطب هذا التطبيق وإدخاله إلى أجهزتها التلفزيونية، لتكمل مهمة علامتها التي تعمل على إثراء تجربة مستخدمي التلفزيون من خلال توفير المحتوى الترفيهي الرائع.

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ولضمان تجربة فريدة واستثنائية لعشاق الرياضة، تستضيف هذه المنصة حصرياً برامج شبكة "بي إن سبورت" الرياضية، بما في ذلك الوصول إلى اشتراك الدفع مقابل المشاهدة لبعض الأحداث الرياضية المهمة. وسيستفيد الجمهور في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضاً من وجود ما يزيد على 35 ألف ساعة من المحتوى الترفيهي المتميز، بما في ذلك أحدث أفلام هوليوود، وطيف واسع من المحتوى العربي والتركي والعالمي والإنتاجات الاصلية بالمنصة ذاتها والمحتوى الخاص بالأطفال.



وتقدم منصة "TOD" للمشاهدين ثلاث حزم مخصصة، وهي: "الترفيه" و "الرياضة" و "الشاملة" للاختيار من بينها.

ويتم تقديم المحتوى الرياضي عن طريق البث بنسق (4K/UHD) وتكنولوجيا "Dolby Audio"، ما يضمن توفير عروض مرئية تمتاز بالحيوية، إلى جانب الاستماع إلى أصوات غنية تمتاز بالوضوح والقوة. وتأتي هذه المنصة معززة بإمكانية توصيل ما يصل إلى خمسة أجهزة، كما تدعم الهواتف الذكية والشاشات الكبيرة، لإتاحة المجال أمام المستخدمين للاستمتاع بالمحتوى في أي وقت ومن أي مكان.



وتعليقاً على هذه الشراكة، قال جون بول مكيرلي، نائب الرئيس لشؤون التسويق والمبيعات في منصة "TOD": "تعتبر الرياضة والترفيه من المحركات القوية للمجتمعات وباقي القطاعات، إلى جانب أهميتهما للاحتفاء بالتنوع والصداقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودورهما في توحيد شعوبها. إننا نعرب عن سعادتنا إزاء هذه الشراكة مع سامسونج، لأنها تسهم في توفير منصتنا على الشاشات الكبيرة، وتساعدنا على الوصول إلى منازل مستخدمينا في جميع أنحاء المنطقة".



وأضاف: "مع وجود مجموعة قنوات "بي إن" المتميزة، يمكن للمستهلكين الآن اختيار مشاهدة المحتوى الحصري لمنصتنا على تلفزيونات سامسونج، لنقدم لهم الأفضل في عالم الرياضة والترفيه على منصة واحدة. لقد تم بناء منصتنا وفق احتياجات عملائنا، كما أنها تعتمد على أحدث التقنيات لتوفير تجربة متكاملة وشخصية تعزز المشاهدة الحية والمباشرة، وتصفح المحتوى وإمكانية الوصول إليه. وإلى جانب بث مباريات كأس العالم لكرة القدم، سيشعر عشاق الرياضة والترفيه في جميع أنحاء المنطقة بالسعادة مع مجموعتنا المتميزة من العروض التركية والعربية وعروض هوليوود، إضافة إلى مجموعتنا الرائعة من المحتوى الرياضي الحصري من شبكة "بي إن سبورت" الرياضية".



وقال نيكولا أكسينتيجيفيتش، المدير الإقليمي لمجموعة العرض المرئي في سامسونج جلف للإلكترونيات: "يسعدنا التعاون مع إحدى أهم منصات البث الرائدة لتلبية الارتفاع غير المسبوق في الطلب للحصول على مكتبة واسعة من المحتوى المتميز للمستخدمين الذين ينتمون لخلفيات ثقافية متنوعة عبر المنطقة. وتركز سامسونج بصفتها شركة رائدة في تصنيع أجهزة التلفاز، على توفير أفضل التجارب المرئية لمشاهدة المحتوى المتميز، وتعزيز قدرات الاتصال المرئي على نحو متكامل. وتساهم منظومة شراكاتنا في الارتقاء بتجارب المستخدمين الترفيهة إلى آفاق جديدة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار والابتكارات الاستثنائية لسامسونج عبر قطاع شاشات العرض".



وسيستفيد مستخدمو أجهزة تلفزيونات سامسونج الذكية من متابعة ما يزيد على 35 ألف ساعة من المحتوى المتميز الذي تقدمه منصة "TOD" بالإضافة إلى عروض حصرية متنوعة أخرى.

بيان إخلاء المسؤولية: تختلف عروض سامسونج و TOD حسب المنطقة وحسب أجهزة محددة.



