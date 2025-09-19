مدرسة حقلية للريفيات في زراعة الطيبة حول الزراعة المستدامة

وقال القائم بأعمال مدير الزراعة الدكتور هاشم العمري، إن المدرسة الحقلية تأتي تنفيذا لخطة المدارس الحقلية في وزارة الزراعة والتي تهدف إلى تطوير مهارات المزارعين وتمكينهم من مواجهة التغير المناخي .
وأشار إلى أهمية الزراعة المستدامة التي أصبحت مطلبا أساسيا وضرورة وليست خيارا، نتيجة للتغيرات المناخية التي بات يواجهها النظام الزراعي .
وركزت الورشة على توعية المزارعات الريفيات بأسس تطبيق مبادئ الزراعة الذكية القائمة على الأمن الغذائي وحفظ الموارد الطبيعية وتحقيق الربح المادي، وتحسين جودة التربة وترشيد استهلاك المياه وزيادة المرونة الاقتصادية.
كما ناقشت أهمية السماد العضوي المختمر في تزويد النبات بالعناصر الغذائية وتحسين بيئة التربة، ودور المكافحة الحيوية في تقليل الآفات، إلى جانب تدريبات عملية للمشاركات على عملية التخمير من الجمع والفرز والتكويم والرطوبة للسماد العضوي .
