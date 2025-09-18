الخميس 2025-09-18 12:00 م
 

البنك العربي الراعي الماسي لحفل الخير 2025 لمؤسسة الحسين للسرطان

البنك العربي
البنك العربي
 
الخميس، 18-09-2025 11:06 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن البنك العربي عن رعايته الماسية لحفل الخير لعام 2025 الذي نظمته مؤسسة الحسين للسرطان تحت رعاية صاحب السموّ الملكي الأمير طلال بن محمد، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظّم، وبحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان.اضافة اعلان

 
يأتي هذا الدعم انطلاقًا من التزام البنك الراسخ بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة مرض السرطان، والوقوف إلى جانب المرضى في مسيرتهم نحو التعافي.
 
ويهدف "حفل الخير" إلى مساندة رسالة مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، من خلال دعم صندوق الاستدامة التابع للمؤسسة، والذي تمّ تأسيسه لضمان استمرارية تقديم الرعاية الشمولية لمرضى السرطان من جميع أنحاء الوطن العربي وبمعايير عالميّة.
 
تأتي رعاية البنك للحفل في إطار استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية، والتي يشكل دعم القطاع الصحي أحد ركائزها الرئيسة، إيمانًا بالدور الحيوي لهذا القطاع في الارتقاء بمستوى حياة الأفراد والمجتمعات. ويؤكد البنك من خلال هذه الرعاية حرصه على ترسيخ وتوطيد أواصر التعاون المشترك مع المؤسسات الوطنية الرائدة التي تُحدث أثرًا ملموسًا في المجتمع.
 
ويجسد البنك العربي من خلال دعمه لهذا الحفل الإنساني التزامه العميق بمساندة الجهود الوطنية في مواجهة مرض السرطان، والإسهام في تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة، بما ينسجم مع رؤيته في دعم مسيرة التنمية المستدامة وخدمة أبناء الوطن.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ة

طب وصحة مشروبات دافئة بالقرفة والتفاح لمواجهة تقلب الطقس في الخريف

4

طب وصحة 3 أشياء شائعة في المنزل قد تضر بصحتك دون أن تدري.. احذر منها!

وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني

أخبار محلية الحكومة تدرس نظامًا جديدًا للناطقين الإعلاميين

1

منوعات مشهد مؤثر في تركيا.. رافعة تنقل جثمان أحد أضخم الرجال في العالم (فيديو)

نقود

أخبار محلية جمعية البنوك : نتوقع مزيدًا من الانخفاضات على أسعار الفائدة

الاحتلال يدعي استهداف مخزن أسلحة لحماس

فلسطين الاحتلال يدعي استهداف مخزن أسلحة لحماس

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تعلن عن استئناف عملها رسمياً في سوريا بعد 14 عاماً

أخبار الشركات سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تعلن عن استئناف عملها رسمياً في سوريا بعد 14 عاماً

غزة

فلسطين إسرائيل تدفع المدنيين إلى مناطق تحت القصف المكثف



 
 





الأكثر مشاهدة