البنك العربي الراعي الماسي لحفل الخير 2025 لمؤسسة الحسين للسرطان

يأتي هذا الدعم انطلاقًا من التزام البنك الراسخ بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة مرض السرطان، والوقوف إلى جانب المرضى في مسيرتهم نحو التعافي.
ويهدف "حفل الخير" إلى مساندة رسالة مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، من خلال دعم صندوق الاستدامة التابع للمؤسسة، والذي تمّ تأسيسه لضمان استمرارية تقديم الرعاية الشمولية لمرضى السرطان من جميع أنحاء الوطن العربي وبمعايير عالميّة.
تأتي رعاية البنك للحفل في إطار استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية، والتي يشكل دعم القطاع الصحي أحد ركائزها الرئيسة، إيمانًا بالدور الحيوي لهذا القطاع في الارتقاء بمستوى حياة الأفراد والمجتمعات. ويؤكد البنك من خلال هذه الرعاية حرصه على ترسيخ وتوطيد أواصر التعاون المشترك مع المؤسسات الوطنية الرائدة التي تُحدث أثرًا ملموسًا في المجتمع.
ويجسد البنك العربي من خلال دعمه لهذا الحفل الإنساني التزامه العميق بمساندة الجهود الوطنية في مواجهة مرض السرطان، والإسهام في تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة، بما ينسجم مع رؤيته في دعم مسيرة التنمية المستدامة وخدمة أبناء الوطن.
-
أخبار متعلقة
-
سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تعلن عن استئناف عملها رسمياً في سوريا بعد 14 عاماً
-
مدارس أردنية تبتكر حلولًا لمكافحة التدخين… وتفوز في مسابقة وطنية
-
زين الأردن تحصد جائزة التميّز التكنولوجي في الشرق الأوسط 2025 عن مركزها الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث The Bunker""
-
مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية و" كيا - الأردن" لتعزيز التعليم التطبيقي لتخصص المركبات الكهربائية
-
بنك صفوة الإسلامي يشارك في المؤتمر الأردني الأول والعربي الثاني للآلام الفموية الوجهية الصدغية
-
كابيتال للاستثمارات ترحب بقرار الحكومة المتعلق بالمعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار وتعلن عن خططها المستقبلية
-
سامسونج تحصل على شهادة ‘Real Black’ من ‘VDE’ لتلفزيون ‘OLED 2025’ بفضل جودة الصورة المتفوقة
-
البنك العربي يدعم حملة "العودة إلى المدارس 2025" بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد