البنك العربي الراعي الماسي لحفل الخير 2025 لمؤسسة الحسين للسرطان

الوكيل الإخباري- أعلن البنك العربي عن رعايته الماسية لحفل الخير لعام 2025 الذي نظمته مؤسسة الحسين للسرطان تحت رعاية صاحب السموّ الملكي الأمير طلال بن محمد، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظّم، وبحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان. اضافة اعلان





يأتي هذا الدعم انطلاقًا من التزام البنك الراسخ بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة مرض السرطان، والوقوف إلى جانب المرضى في مسيرتهم نحو التعافي.



ويهدف "حفل الخير" إلى مساندة رسالة مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، من خلال دعم صندوق الاستدامة التابع للمؤسسة، والذي تمّ تأسيسه لضمان استمرارية تقديم الرعاية الشمولية لمرضى السرطان من جميع أنحاء الوطن العربي وبمعايير عالميّة.



تأتي رعاية البنك للحفل في إطار استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية، والتي يشكل دعم القطاع الصحي أحد ركائزها الرئيسة، إيمانًا بالدور الحيوي لهذا القطاع في الارتقاء بمستوى حياة الأفراد والمجتمعات. ويؤكد البنك من خلال هذه الرعاية حرصه على ترسيخ وتوطيد أواصر التعاون المشترك مع المؤسسات الوطنية الرائدة التي تُحدث أثرًا ملموسًا في المجتمع.



ويجسد البنك العربي من خلال دعمه لهذا الحفل الإنساني التزامه العميق بمساندة الجهود الوطنية في مواجهة مرض السرطان، والإسهام في تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة، بما ينسجم مع رؤيته في دعم مسيرة التنمية المستدامة وخدمة أبناء الوطن.