مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الوريكات

ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيت عزاء الفقيدة في منطقة قرية أبو نصير بمحافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي الورريكات والخغبير، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
-
-
