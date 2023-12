سامسونج للإلكترونيات تُحافظ على ريادتها ضمن أفضل خمس علامات تجارية عالمية للعام الرابع على التوالي

الوكيل الإخباري

- كشفت سامسونج للإلكترونيات اليوم عن تصنيف علامتها التجاريّة ضمن "أفضل 5 علامات تجاريّة عالميّة" وفقاً لشركة الاستشارات العالميّة "إنتربراند"، وذلك للعام الرابع على التوالي. وتصدر "إنتربراند" قائمتها لأفضل العلامات العالمية سنوياً، وقد وصلت قيمة العلامة التجاريّة لسامسونج هذا العام إلى 91.4 مليار دولار أمريكي، محقّقة نمواً بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي.وشهدت قيمة العلامة التجارية لشركة سامسونج ارتفاعاً في جميع مجالات الأعمال في عام 2023، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجهها صناعة تكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي، ووفقا لشركة "إنتربراند"، فإن تقييم سامسونج تأثر بشكل إيجابي بالعديد من العوامل من ضمنها:التحسين المستمر لتجربة العملاء على مستوى الشركة استنادًا إلى استراتيجية One Samsung.زيادة مستوى الاتصال وتجارب الألعاب المحسنة من خلال مجموعة منتجات الشركة واسعة النطاق ومنظومة SmartThings.المكانة التي تتمتع بها الشركة باعتبارها رائدة في التقنيات المبتكرة المستقبلية مثل الجيل السادس، والذكاء الاصطناعي (AI) ، والسيارات، والواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR).الجهود المستمرة والمتزامنة التي تقوم بها الشركة لتعزيز الريادة في الحوكمة البيئية والاجتماعية من خلال الأنشطة الصديقة للبيئة عبر جميع خطوط ومراحل الإنتاج.وقال واي إتش لي، رئيس مكتب التسويق العالمي بشركة سامسونج للإلكترونيات: "يُعزى النمو المستمر والمتصاعد في قيمة العلامة التجارية لشركة سامسونج إلى الدعم الراسخ من عملائنا في مختلف أنحاء العالم، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه بيئة الأعمال بشكل عام. سنسعى دائمًا إلى أن نكون علامة تجارية مرغوبة من قبل عملائنا من خلال الريادة في الابتكار التكنولوجي، وتمكين التجارب الهادفة ومواصلة جهود الاستدامة".قيمة العلامة التجارية مدفوعة بمنظومة SmartThings، وتجربة الألعاب، والابتكارات الرائدة، والحوكمة البيئية والاجتماعية.أطلقت شركة سامسونج في نهاية العام الماضي مركز المبيعات المباشرة للعملاء (D2C) تحت مظلّة مكتب التسويق العالمي؛ وذلك بهدف توفير تجربة متكاملة سواءً عبر الإنترنت أو خارجه. كما تمتلك الشركة أيضًا مركز CX-MDE المسؤول عن تعزيز تجربة الأجهزة المتعددة، لتعزيز التفاعل بين مختلف المنتجات وتحسين تجربة العملاء بشكل عام.بدورها؛ شكّلت شراكات سامسونج عاملاً رئيساً في تعزيز قيمة علامتها التجارية خلال العام الماضي. ووفقاً لمنظومة SmartThings، التي توفر تجربة اتصال موحدة؛ تعمل سامسونج على توسيع شراكاتها المفتوحة لتعزيز اتصال منتجاتها وأجهزتها الخاصة بالإضافة إلى العديد من أجهزة الشركات الأخرى. كما تُسهم شراكات سامسونج مع العديد من الشركات عبر أجهزة الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والتلفاز وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والشاشات؛ في توفير تجربة ألعاب محسنة للعملاء.وتواصل سامسونج الاستثمار في التقنيات المستقبلية الرائدة مثل تقنيات الجيلين الخامس والسادس، والذكاء الاصطناعي، والسيارات، التي من شأنها تمكين المستهلكين في المستقبل وتعزيز تجاربهم. وفي قطاع أشباه الموصلات؛ حازت سامسونج على العديد من الجوائز نظير ابتكاراتها غير المسبوقة مثل ذاكرة الوصول العشوائي DDR5 DRAM من فئة 12 نانومتر، بالإضافة إلى إنجازاتها الرائدة في الصناعات الواعدة بدءًا من الذكاء الاصطناعي وحتى السيارات والأجهزة المحمولة المتطورة.وشكّلت كذلك جهود سامسونج تجاه قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية محوراً رئيساً، بفضل الأثر البيئي الذي تُساهم به أنشطة الشركة المستدامة والصديقة للبيئة. وتشمل هذه الجهود زيادة استخدام المواد المعاد تدويرها، مثل البلاستيك من شباك الصيد المهملة، والزجاج والألومنيوم في سلسلة هواتف Galaxy S23 وGalaxy Z Flip5 وFold5، والترخيص المفتوح لتقنية الخلايا الشمسية عن بعد المستخدمة في أجهزة التلفاز، إلى جانب التعاون مع شركة باتاغونيا لإطلاق وحدة الترشيح Less Microfiber للغسالات، وإضافة وضع الطاقة المعزّز بالذكاء الاصطناعي AI Energy في SmartThings Energy.جهود سامسونج وإنجازاتها في وحدات أعمالها المختلفةالهواتف المتحرّكةالكاميرا المبتكرة في سلسلة Galaxy S23 بناءً على تصوّرات العملاء.إطلاق حملة "انضم إلى الجانب الآخر" (Join the Flip Side) والحفاظ على ريادتها في فئة الهواتف القابلة للطي.تعزيز مكانتها في صناعة الألعاب لتحسين أداء الألعاب في أجهزة Galaxy من خلال العمل مع شركاء الألعاب من روّاد الصناعة.دعم إمكانية الوصول إلى منتجاتها وخدماتها باستمرار، بما في ذلك ميزة "الصوت المحيط" في سماعات Galaxy Budsتطبيق Samsung Global goal لتمكين مجتمع Galaxy من المساهمة في دعم أهداف التنمية المستدامة المعروفة باسم الأهداف العالميةالشبكاتالريادة في ابتكار شبكات الجيل الخامس (5G) من خلال تبني أحدث التقنيات مثل شبكة النفاذ الراديوي الافتراضية (vRAN) لشبكة الجيل الخام (5G) ، وشبكات النفاذ الراديوي المفتوحة (Open RAN).تعزيز مكانتها في صناعة الجيل الخامس من خلال شراكات راسخة مع كبار مزوّدي خدمات الاتصالات حول العالم.التأكيد على جوانب الاستدامة المتعلّقة بتكنولوجيا شبكة 5G من سامسونجشاشات العرضمُواصلة الريادة في السوق العالمية من خلال الابتكار المستمر للمنتجات، بما في ذلك شاشة Neo QLED 8K وMicro LEDتعزيز مكانتها في صناعة الألعاب من خلال منتجات مبتكرة مثل Odyssey Ark، ومنصةSamsung Gaming Hub، بالإضافة إلى ترسيخ الشراكات مع خدمات بث الألعاب الرائدة.تحسين إمكانية الوصول من خلال وضع [1]Relumino Mode، والشراكة مع المعهد الوطني الملكي للمكفوفين (RNIB).الأجهزة المنزليةترسيخ الريادة العالمية في فئات الأجهزة المنزلية الرئيسة مثل الثلاجات والغسالات.تعزيز تجربة المستخدم طوال دورة حياة المنتج استناداً إلى تصوّرات العملاء.إعادة تعريف دور ووظيفة الأجهزة المنزلية من خلال منتجات Bespoke والفوز بجوائز معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة (CES) للابتكار وجوائز المنتدى الدولي للتصميم (iF) وغيرها.أشباه الموصلاتإطلاق ابتكارات غير مسبوقة في الصناعة، مثل ذاكرة DDR5 DRAM من فئة 12 نانومتر، وتعزيز ريادتها في السوق.تعزيز الشراكات في القطاعات التي تشهد نمواً مرتفعاً مثل الذكاء الاصطناعي والسياراتتوسيع نطاق استخدام معالجات Exynos لتشمل الأجهزة القابلة للارتداء والجيل الخامس 5G.تعزيز الثقة باستخدام مستشعرات ISOCELL في الهواتف الذكية الرائدة من كبرى الشركات المصنعة.مُواصلة دعم جهود التواصل فيما يتعلّق بالحوكمة البيئية والاجتماعيّة.ويتمّ تصنيف أفضل العلامات التجاريّة في قائمة "إنتربراند" وفقًا لتقييم قيمة كل علامة تجارية، بناء على تحليل شامل لعدد من العوامل مثل الأداء المالي للشركة، وتأثير العلامة التجارية على مشتريات العملاء، والقدرة التنافسية للعلامة التجارية. وتحفل عملية التقييم هذه بتاريخ ممتدّ، ويحظى باعتراف على نطاق واسع بفضل شفافيته ومصداقيّته.