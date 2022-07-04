سامسونج للإلكترونيات تطلق شاشة أدويسي Neo G8 الأولى من نوعها للألعاب بدقة 240 هرتز

الوكيل الإخباري - أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة، الشركة الرائدة عالمياً في صناعة شاشات الألعاب، عن توفير مجموعة شاشات الألعاب "أوديسي 2022" التي تضم G85NB و G75NB و G40B، ما يعزز وجود هذه العلامة الرائدة على مستوى الصناعة لضمان تقديم تجربة ألعاب غامرة وواقعية أكثر في السوق. وتتوافر G85NB باعتبارها أول شاشة ألعاب في العالم بتردد 240 هرتز وبدقة 4K بحجم 32 بوصة، لتقدم لمستخدميها جودة فائقة وأوقات استجابة سريعة وأداء متميز.

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وقال هايسونغ ها، نائب الرئيس التنفيذي لأعمال الشاشات المرئية في سامسونج للإلكترونيات: "يسرنا الكشف عن أسرع شاشة ألعاب بدقة 4K في العالم، لتوفير المزيد من الفرص وتقديم الابتكار إلى السوق، من أجل خلق تجربة جديدة بمستويات لا مثيل لها. وجاءت هذه الخطوة استجابة لرغبة اللاعبين للاستمتاع بهذه التجربة الغامرة، والاندماج مع شخصياتهم ومشاهدهم. وتتيح "أوديسي" ذلك بفضل الميزات الفائقة وجودة الصورة الحيوية لمنح اللاعبين المزيد من الإثارة."



شاشة أدويسي Neo G8 (G85NB) – مستويات غير مسبوقة في السرعة والدقة



تعد الشاشة أوديسي Neo G8 الجديدة بمقاس 32 بوصة، أول وأسرع شاشة في العالم تجمع بين اللوحة المنحنية بدقة 4K (3,840 x 2,160)، مع تعزيزها بتقنية Quantum Matrix، ومعدل تحديث فائق السرعة يصل إلى 240 هرتز، ووقت استجابة في غضون 1 مللي ثانية. ويتم دعم دقة 4K أيضاً من خلال مجموعة ألوان تصل إلى 95% من التدرج اللوني (DCI-P3). ومن جهة أخرى، استلهم تصميم هذه الشاشة من الطراز الأيقوني لشاشة أوديسي Neo G9، ما يوفر مظهراً خارجياً رائعاً ومليئاً بميزات أداء الألعاب الفريدة.



ومع توظيف تكنولوجيا AMD FreeSync Premium Pro، يتيح معدل التحديث المذهل لشاشة الألعاب بدقة 4K و 240 هرتز، ووقت الاستجابة المنخفض للغاية الذي يبلغ 1 مللي ثانية للاعبين، الحصول على دقة واقعية لزيادة إمكاناتهم والتنافس بأعلى مستوى ممكن في أي بيئة ألعاب. وتستخدم الشاشة أيضاً تقنية Quantum Mini LED التي تتيح التحكم فائق الدقة في مصابيح "إل إي دي" المستخدمة بكثافة، ما يضمن للاعبين رؤية المشاهد المظلمة والمشرقة على النحو المطلوب. وإضافة إلى ذلك، تبرز أدق التفاصيل وبمستوى لا مثيل له، نظراً لتوظيف تقنية Quantum HDR 2000 مع سطوع الذروة بمقدار 2000 نت، ونسبة التباين الثابتة من مليون إلى واحد.



وتلعب إضاءة CoreSync الموجودة على الجانب الخلفي للشاشة دوراً مهماً في الكشف عن الألوان على الشاشة تلقائياً، كما تعرضها بمستوى يقترب من الحياة الواقعية لخلق إحساس أعمق بالتفاعل.

وتم تصميم أوديسي Neo G8 أيضاً لتوفير مجموعة واسعة من الميزات المبتكرة لتعزيز كافة تجارب الألعاب.

وزودت الشاشة أيضاً بتقنية عرض جديدة تسمى Matte Display لتوفير الحماية من التوهج والانعكاس، وتقليل الانحرافات، والحفاظ على تركيز المستخدمين على المحتوى الموجود أمامهم. وإضافة إلى ذلك، توفر الشاشة حاملاً قابلاً لضبط الارتفاع، كما يشتمل على وظيفة التدوير والإمالة لتحقيق الكفاءة المريحة، والتثبيت المتوافق مع جمعية معايير إلكترونيات الفيديو. ويمكن للمستخدمين تخصيص مساحتهم لتحقيق أقصى قدر من الراحة والإنتاجية المدعومة بالمرونة العالية التي تضمنها الشاشة Neo G8.

وحظيت الشاشة G85NB بالتقدير مؤخراً لتقنيتها المبتكرة، وحصلت على جائزة في فئة الألعاب خلال مشاركة الشركة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2022 عن أفضل الابتكارات، كما نالت جائزة الابتكار الشرفية في الحدث ذاته وفي فئة الألعاب أيضاً.



أوديسي Neo G7 (G75NB) – استمتع مع تكنولوجيا Mini-LED المتميزة



عملت سامسونج على توسعة مجموعة شاشات ألعاب أوديسي مع كشفها عن شاشة أوديسي Neo G7 الجديدة بمقاس 32 بوصة وبدقة 4K (3840 × 2160)، مع لوحة VA المنحنية 1000R، ومعدل تحديث قدره 165 هرتز، ووقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية، حيث يعني ذلك توفير أداء ممتاز عند ممارسة الألعاب.

ويكون هذا الأداء مدعوماً بالعديد من الميزات نفسها، مثل الشاشة السابقة أوديسي Neo G8، بما في ذلك تقنيات AMD FreeSync Premium Pro و Quantum Mini LED و Quantum HDR 2000، مع ذروة سطوع تصل إلى 2000 نت، ونسبة تباين ثابتة بمستوى مليون إلى واحد، لضمان متعة اللاعبين في العالم الافتراضي عند دخول أي لعبة.

ويتم تعزيز الشعور بالاستمتاع العميق من خلال إضاءة CoreSync الموجودة في الجزء الخلفي من الشاشة، ليكون المحتوى نابضاً بالحياة مع الألوان الزاهية التي تخلق تجارب تظل راسخة في الأذهان.



ومع وجود الحامل المريح، وخاصية (Auto Source Switch+)، تعمل الشاشة وفق توقعات المستخدم، ومنع أي احتكاك أثناء الاستخدام، لضمان أقصى قدر من الأداء والإنتاجية والراحة. ويمكن للاعبين أيضاً الوصول إلى المحتوى الخاص بهم بشكل أسرع، من دون الحاجة إلى التنقل بين المدخلات المتعددة. ويتم ذلك ببساطة تامة عن طريق تشغيل الكمبيوتر لتتعرف الشاشة على المدخلات والتبديل بينها على الفور.



أدويسي G4 (G40B) - تصميم مستقبلي مدعوم بميزات الألعاب الأساسية



توفر الشاشة G40B خياراً رائعاً للاعبين الذين يبحثون عن شاشة تشتمل على جميع ميزات الألعاب الأساسية، والتي تم تجميعها في تصميم مستقبلي. وتتوافر هذه الشاشة بحجمين وهما 25 و 27 بوصة، توفر دقة (1920 × 1،080) G4، وخاصية Full HD بمعدل تحديث فائق السرعة يبلغ 240 هرتز، ووقت استجابة قدره 1 مللي ثانية، ولوحة IPS بزاوية عرض واسعة، والدعم من تقنية HDR10 للألعاب التي تتطلب مستوى عالياً من الخبرة. وتم تحسين ذلك من خلال توظيف تقنيتي AMD FreeSync Premium و G-SYNC Compatibility لضمان اللعب بسلاسة. ويمكن للمستخدمين أيضاً اللعب باسترخاء وراحة لوجود العديد من الميزات المريحة، بما في ذلك حامل ضبط وخاصية الدوران حول المحور، والإمالة والمحور المركزي للوصول إلى وضع اللعب المثالي.

وستكون شاشات الألعاب سامسونج أوديسي G85NB و G75NB و G40B متوافرة على النطاق العالمي طوال شهر يونيو، مع وجود تفاوت في مواعيد الإطلاق حسب المنطقة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://bit.ly/3NHNQrL.





