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الخميس، 19-05-2022 11:30 ص

فوز قسم الفندقة والسياحة في كلية لومينوس الجامعية التقنية في مسابقات معرض جوسبيكس (JOSPEX 2022) المتخصص في مجال الطعام والشراب على مستوى المملكة

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الوكيل الإخباري - شارك طلبة قسم الفندقة والسياحة في كلية لومينوس الجامعية التقنية في مسابقات معرض

جوسبيكس 2022 JOSPEX والذي عقد خلال ثلاث أيام متتالية من تاريخ 9 حتى 11 أيار حيث حصد ستة من الطلاب المشاركين، من برامج مختلفة في تخصصات إدارة فنون الطهي،على الجوائز التالية:


 عبدالله الديسي: الميدالية الذهبية++ في فئة التشيزكيك

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 نهيل التميمي: الميدالية الذهبية في فئة الباريستا


 سعيد حلايقة: الميدالية الفضية في فئة المأكولات البحرية


 معتز سمحان: الميدالية البرونزية في فئة اللحوم


 محمد سلاق: الميدالية البرونزية في فئة الباستا


 حمزة زاهدة: الميدالية البرونزية في فئة المأكولات البحرية


وقد قامت رئيسة القسم السيدة سوزان جريجوليت بتنهئة الطلبة الفائزين على أدائهم في المعرض وقالت: "فخورة بطلابنا الذين حقّقوا نتائج مميزة، وحصولهم على ست جوائز يثبت جدارتهم ومواهبهم.

إن مشاركة الطلبة في فعاليات ومسابقات كتلك تمكّن الطلبة من تعزيز التنافس الإيجابي بينهم وصقل

مواهبهم وتنمية روح الإبداع لديهم". وأضافت أيضاً "بأن للكادر الأكاديمي في القسم دور كبير في دعم الطلبة وتنمية مهاراتهم في فنون الطهي ومن ضمنهم: شيف رشا نجار، شيف فراس زيغان، شيف 



بلال الهندي، شيف دارين صالح، شيف محمد جابر، شيف جريس جونزالس،شيف محمد بابية، والأستاذ محمد هديب. كما شارك الأستاذ محمد هديب، رئيس قسم الطعام والشراب في القسم، كواحد من

أعضاء لجنة التحكيم في المعرض.


 عن معرض جوسبيكس

 


معرض جوسبيكس السنوي متخصص في مجال الطعام والشراب ومستلزماتها بأيادي أردنية ويعد منصة لعرض وصفات الطهاة ومشاركة خبراتهم مع نظرائهم من الأردن والخارج ويجمع العديد من كبرى المطاعم والفنادق شركات الأغذية والمشروباتلغاية النهوض والارتقاء بمستوى قطاع الأغذية في المملكة.

 

 عن قسم الفندقة والسياحة في LTUC

 


يتميز قسم الفندقة والسياحة عن باقي المؤسسات التعليمية محلياً وإقليمياً بتصميم جناح فندقي بمستوى فنادق الخمس 5 نجوم بعناية فائقة وتجهيزات بجودة عالية تقع على مساحة2,700متر مربع يتضمن 5مطابخ (ساخن،بارد،حلويات،مناسبات،ملحمة)، ومطعمين (كاجول دايننغ "Casual Dining") ،(وفاين دايننغ  "Fine Dining")،



وغرفتي نوم لتعليم التدبير المنزلي، وقسم الاستقبال والحجوزات،بالإضافة إلى المصبغة.

 

 

 



 




 

 


 

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