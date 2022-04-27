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الأربعاء، 27-04-2022 12:35 م

كابيتال بنك وبالتعاون مع تكية أم علي يقيم حفل إفطار للأيتام في مركز زها الثقافي

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الوكيل الاخباري - بمناسبة شهر رمضان المبارك، نظم كابيتال بنك وبالتعاون مع تكية أم علي حفل إفطار جماعي لأطفال أيتام من عدد من الجمعيات الخيرية، وذلك في مركز زها الثقافي.

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ويأتي إقامة هذا الإفطار الذي أسهم في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال وأضفى جوا من المرح والبهجة، ترجمة  لاستراتيجية المسؤولية الاجتماعية لكابيتال بنك الداعمة للفئات الأقل حظاً والتي تعكس أيضاً العديد من القيم الإنسانية النبيلة، كالتراحم والتعاطف بين أبناء المجتمع الواحد بمختلف شرائحه وفئاته.


وأشرف عدد من موظفي وموظفات كابيتال بنك المتطوعين على توزيع وجبات الإفطار على الأطفال، الذين تفاعلوا معهم بألعاب ومسابقات أضفت جواً من المرح والتآلف على الفعالية.


وأعربت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو عن سعادتها بتنظيم هذا الإفطار الرمضاني للأيتام، موضحة أن كابيتال بنك ينتهج استراتيجية خاصة بالمسؤولية الاجتماعية تركز على دعم قطاعات مختلفة مثل التعليم، الصحة، التنمية الاجتماعية والاقتصادية.


وبينت بارطو أن هذا الإفطار يعكس أيضا عمق الشراكة التي تربط بين كابيتال بنك وتكية أم علي والتي تعد نموذجاً يحتذى بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني غير الربحية، موضحة أن إشراك موظفي البنك في هذه الفعالية يأتي في إطار حرصه على تحفيز وتشجيع ثقافة التطوع لديهم ولإبقائهم على اطلاع مستمر بالجهود التي يبذلها البنك فيما يخص استراتيجيته المجتمعية.

 




 

 


 

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