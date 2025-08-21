حكومة نتنياهو تعلن إعادة إسرائيلي كان محتجزا في لبنان

ولم يكشف مكتب رئيس الوزراء عن تفاصيل بشأن ملابسات احتجازه.
-
أخبار متعلقة
-
استشهاد طفلة بقصف إسرائيلي استهدف حي الشيخ رضوان
-
أنباء عن عملية عند حاجز عسكري قرب مدينة الخليل
-
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 62 ألفا و192 شهيدا
-
جيش الاحتلال: 15 مسلحا فلسطينيا شاركوا في هجوم خان يونس
-
استشهاد شخصين بغزة جراء الجوع خلال 24 ساعة
-
بالتعاون مع الأردن .. الإمارات تواصل إرسال الإنزالات الجوية
-
القسام تستهدف قوات الاحتلال في خان يونس
-
10 شهداء بقصف إسرائيلي على غزة وخان يونس بينهم منتظرو مساعدات