حكومة نتنياهو تعلن إعادة إسرائيلي كان محتجزا في لبنان

01:53 م

الوكيل الإخباري- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس إن "الإسرائيلي الذي ظل محتجزا في لبنان لنحو عام، أعيد إلى إسرائيل بعد مفاوضات بمساعدة الصليب الأحمر".





ولم يكشف مكتب رئيس الوزراء عن تفاصيل بشأن ملابسات احتجازه.