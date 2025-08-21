ابو علي يلتقي رئيس واعضاء خبراء ضريبة الدخل والمبيعات

الوكيل الإخباري- التقى الدكتور حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يوم أمس برئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لجمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات واشاد خلال اللقاء بدور الجمعية والأعضاء في ارشاد ومساعدة المكلفين وتمكين الشركات والمنشأت من تقديم الاقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة.

وقال ان أعضاء الجمعية يقومون بدور هام ومهم كشركاء مع الدائرة في تحقيق رسالتها وأهدافها والعمل كجسر بين الدائرة والمكلفين والعمل كخط دفاع اول عن الخزينة وعن المكلفين.