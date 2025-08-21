الخميس 2025-08-21 05:17 م
 

الحكومة تطفئ ديونا بقيمة 2 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي

الوكيل الإخباري-   أطفأت الحكومة ديونا متراكمة عليها خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة ملياري دينار.

ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن الحكومة استدانت ما قيمته 3 مليارات دينار عبر طرح سندات وأذونات خزينة خلال النصف الأول، هذا ووصل حجم الفوائد المترتبة على ديون الحكومة من سندات وأذونات خزينة بقيمة ستمئة وثمانين مليون دينار.


وكانت أظهرت بيانات وزارة المالية انخفاض إجمالي الدين العام للأردن ليصل على إلى 46.012 مليار دينار حتى نهاية شهر حزيران مقارنة مع 46.394 مليار دينار حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي وبواقع 382 مليون دينار.


وأوضحت البيانات"، أن نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي الإجمالي تراجعت لتصل إلى 118.3% حتى نهاية شهر حزيران مقارنة مع نهاية أيار.

 
 
