الأمانة تبدأ إزالة العوائق التي تعتدي على الشوارع والارصفة

واوضحت الأمانة أن وضع هذه الحواجز يشكل اعتداءً على الأرصفة والشوارع، الأمر الذي يؤثر على سعتها و يؤدي الى اختناقات مرورية
وتسعى الامانة من خلال هذا الاجراء الى زيادة سعة الشوارع ، وتخفيف الازدحامات المرورية التي تسببها هذه الحواجز و العوائق، بالإضافة إلى الحفاظ على جمالية المدينة.
اضافة الى إعادة استخدام الأرصفة والمساحات العامة التي كانت تشغلها هذه العوائق، تسهيلا لحركة المشاة، وحفاظا على السلامة العامة
