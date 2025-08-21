الأمانة تبدأ إزالة العوائق التي تعتدي على الشوارع والارصفة

03:42 م

الوكيل الإخباري- بدأت أمانة عمان الكبرى اليوم الخميس ازالة الحواجز الإسمنتية و العوائق التي يشكل وجودها اعتداء على الأرصفة والشوارع ، وذلك في إطار خططها لتسهيل حركة المرور وتعزيز الانسيابية المرورية اضافة اعلان





واوضحت الأمانة أن وضع هذه الحواجز يشكل اعتداءً على الأرصفة والشوارع، الأمر الذي يؤثر على سعتها و يؤدي الى اختناقات مرورية





وتسعى الامانة من خلال هذا الاجراء الى زيادة سعة الشوارع ، وتخفيف الازدحامات المرورية التي تسببها هذه الحواجز و العوائق، بالإضافة إلى الحفاظ على جمالية المدينة.



اضافة الى إعادة استخدام الأرصفة والمساحات العامة التي كانت تشغلها هذه العوائق، تسهيلا لحركة المشاة، وحفاظا على السلامة العامة



