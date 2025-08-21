النيابة العامة تعمم بضرورة استكمال تحقيقات ومجريات قضايا الغذاء والدواء

الوكيل الإخباري- عمّمت رئاسة النيابة العامة على النواب العامين بضرورة استكمال التحقيقات المتعلقة بالمخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الغذاء والدواء، ومتابعة مجرياتها أمام المحاكم المختصة.

وأكد التعميم، الصادر عن رئيس النيابة العامة القاضي نايف السمارات أهمية الترافع في هذه القضايا، ومتابعة الأحكام الصادرة بشأنها، بما يشمل مشاهدتها والطعن فيها حسب مقتضى الحال، لضمان تطبيق القانون ومساءلة المخالفين.