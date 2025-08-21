النيابة العامة تعمم بضرورة استكمال تحقيقات ومجريات قضايا الغذاء والدواء

وأكد التعميم، الصادر عن رئيس النيابة العامة القاضي نايف السمارات أهمية الترافع في هذه القضايا، ومتابعة الأحكام الصادرة بشأنها، بما يشمل مشاهدتها والطعن فيها حسب مقتضى الحال، لضمان تطبيق القانون ومساءلة المخالفين.
ويأتي هذا التعميم في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة على قطاعي الغذاء والدواء، وضمان سلامة المواطنين، وتكريس دور النيابة العامة في إنفاذ التشريعات ذات العلاقة.
-
أخبار متعلقة
-
مذكرة تفاهم بين "المياه" والمركز الجغرافي الملكي
-
اختتام فعاليات التمرين الميداني بقطاعات "عين التنين"
-
الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة
-
الديوان الملكي يعزي نفاع والداؤد
-
الملك يبحث مع وزير الدفاع الياباني سبل تعزيز التعاون الثنائي ومستجدات المنطقة
-
الأمانة تبدأ إزالة العوائق التي تعتدي على الشوارع والارصفة
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يكلف محمد فواز الخصاونة لتشكيل الأمانة العامة
-
رئيس الوزراء يستقبل وزير الدفاع الياباني