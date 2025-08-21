الخميس 2025-08-21 05:17 م
 

رئيس الوزراء يستقبل وزير الدفاع الياباني

رئيس الوزراء يستقبل وزير الدفاع الياباني
رئيس الوزراء يستقبل وزير الدفاع الياباني
 
الخميس، 21-08-2025 03:16 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع جعفر حسان في مكتبه برئاسة الوزراء الخميس، وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني، والوفد المرافق له.

اضافة اعلان


وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الأردن واليابان والحرص على الارتقاء بها في المجالات كافة؛ خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.


كما تم التأكيد على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصاً ما يتعلق بالتدريب وتبادل الخبرات في المجالات الدفاعية.


وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة، حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ضرورة بذل كل الجهود لوقف الحرب على غزة والوحشية والاعتداءات في الضفة الغربية والتصعيد الخطير في المنطقة، وضمان استدامة وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة في ظل الكارثة الإنسانيَّة التي يعانيها.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

روسيا .. العثور على أقدم ختم للأمير ياروسلاف الحكيم

منوعات روسيا .. العثور على أقدم ختم للأمير ياروسلاف الحكيم

ك

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين "المياه" والمركز الجغرافي الملكي

اختتام فعاليات التمرين الميداني بقطاعات "عين التنين".

أخبار محلية اختتام فعاليات التمرين الميداني بقطاعات "عين التنين"

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

العيسوي يعزي نفاع والداؤد

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي نفاع والداؤد

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يبحث مع وزير الدفاع الياباني سبل تعزيز التعاون الثنائي ومستجدات المنطقة

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية الأمانة تبدأ إزالة العوائق التي تعتدي على الشوارع والارصفة

نقود أردنية

اقتصاد محلي الحكومة تطفئ ديونا بقيمة 2 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي



 
 





الأكثر مشاهدة