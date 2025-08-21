رئيس الوزراء يستقبل وزير الدفاع الياباني

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع جعفر حسان في مكتبه برئاسة الوزراء الخميس، وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني، والوفد المرافق له.

اضافة اعلان



وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الأردن واليابان والحرص على الارتقاء بها في المجالات كافة؛ خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.



كما تم التأكيد على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصاً ما يتعلق بالتدريب وتبادل الخبرات في المجالات الدفاعية.