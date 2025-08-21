حزب الاتحاد الوطني الأردني يكلف محمد فواز الخصاونة لتشكيل الأمانة العامة

الوكيل الإخباري- قرر المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني الأردني تكليف السيد محمد فواز الخصاونة بمنصب الأمين العام للحزب، مع تكليفه بتشكيل الأمانة العامة الجديدة من أبناء وبنات الحزب المؤهلين والقادرين على النهوض بالحزب بما ينسجم مع رؤية الحزب في تعزيز دوره كقوة سياسية مؤثرة في المشهد الوطني، ورفعها للمجلس المركزي لمناقشتها تمهيدًا للموافقة عليها خلال 30 يومًا من تاريخ هذا التكليف. اضافة اعلان





ويأتي هذا القرار في مرحلة حساسة من الحياة الحزبية الأردنية، حيث تتسارع خطوات التحديث السياسي، وتتعاظم الحاجة إلى قيادات شابة تمتلك القدرة على الجمع بين الرؤية الاستراتيجية والخبرة الميدانية. وقد شدّد المجلس المركزي على أن عملية تشكيل الأمانة العامة ستتم وفق معايير صارمة تقوم على الكفاءة، والتخصص، والخبرة العملية، بعيدًا عن أي اعتبارات شكلية، بهدف بناء هيكل تنظيمي قادر على مواجهة التحديات والاستجابة لأولويات المرحلة المقبلة.



الخصاونة، الذي يُعتبر من الوجوه الوطنية الشابة ذات الحضور المجتمعي والعلمي، لم يكن وصوله إلى موقع القيادة الحزبية وليد الصدفة، فقد سبق وأن حظي بتكريم ملكي رفيع من جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أنعم عليه بوسام اليوبيل الفضي تقديرًا لجهوده في خدمة المجتمع، ودوره الريادي في إطلاق مبادرة "حواليك شغل" التي وفرت فرص عمل حقيقية للشباب الأردني ورسخت نموذجًا وطنيًا في المسؤولية المجتمعية. هذا التكريم الملكي اعتُبر حينها شهادة ثقة من أعلى مرجعية في الدولة، ورسالة بأن الخصاونة يجسد قيم العطاء والانتماء، وهي ذات القيم التي يسعى الحزب إلى تكريسها في مسيرته السياسية.



وفي هذا السياق، أكدت قيادة الحزب أن اختيار الخصاونة جاء ليعكس إرادة داخلية بالتجديد والانفتاح، معتبرين أن قيادته لأمانة الحزب ستشكل محطة مفصلية في مسيرة الاتحاد الوطني، من خلال إعادة هيكلة مؤسساته الداخلية، وتجديد برامجه السياسية والتنموية، والارتقاء بمستوى الحضور الحزبي ليكون فاعلًا على مستوى البرلمان والساحة الوطنية، بما في ذلك تأهيل قيادات شابة يكون لها طموح وقدرة على الإنجاز والإنتاج في القطاع العام، وتجسيدًا للرؤية الملكية السامية بضرورة انخراط الأحزاب وتأهيلها لتصبح قادرة على تشكيل ورفد الحكومات والبرلمان بالكفاءات الحزبية عالية الجودة، ولتكون قادرة على تشكيل الحكومات الحزبية المنشودة في المستقبل القريب.



من جانبه، عبّر الأمين العام الجديد محمد فواز الخصاونة عن اعتزازه العميق بهذه الثقة، مؤكّدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق برامج نوعية تعكس احتياجات الشارع الأردني، وتطوير آليات العمل الحزبي لتصبح أكثر مهنية وفاعلية. وأضاف أن أولوياته تتركز على تشكيل أمانة عامة تضم نخبة من أصحاب التخصص والخبرة، والانفتاح على الشباب والمرأة، وتعزيز دور الحزب في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بما يجعل الحزب شريكًا أساسيًا في عملية الإصلاح والبناء.



واعتبر الخصاونة أن التكليف الحزبي الذي منحه المجلس المركزي يتكامل مع التكريم الملكي الذي ناله من جلالة الملك، ليشكلا معًا رسالة واضحة بأن القيادة الحقيقية تقوم على الجمع بين خدمة المجتمع والعمل السياسي المنظم، وأن المرحلة المقبلة ستشهد حزبًا أكثر حضورًا وتأثيرًا في الساحة الأردنية، منفتحًا على الحوار، ملتزمًا بالثوابت الوطنية، ومندفعًا في خدمة الوطن والمواطن.



