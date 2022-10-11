كابيتال بنك ينظم جلسة لكبار عملائه حول آخر تطورات الأسواق الإقليمية والعالمية

الوكيل الإخباري - عقد كابيتال بنك مؤخراً جلسة نقاشية لكبار عملائه بعنوان " رؤية في الأسواق العالمية والإقليمية" استضاف فيها مجموعة من كبار الخبراء الاقتصاديين المختصين في الأسواق الإقليمية والعالمية، وهم:دانيال موراي - نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار والرئيس العالمي للبحوث في EFGAM، وزياد داود- كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى بلومبيرغ،ووسيم جمعة - رئيس الاستثمار في شركة كابيتال للاستثمارات.

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وجاء تنظيم هذه الجلسة تأكيداً من مجموعة كابيتال بنك على استمرارية بناء علاقة قوية مع عملائها تقوم على الشراكة والشفافية والاحترافية والثقة، تحرص من خلالها على تفهم وإدراك احتياجات عملائها الاستثمارية والمصرفيةوالتي تقدمها المجموعة من خلال إدارة الخدمات المصرفية الخاصة لديها، سواء كان هدف العملاء يتمثل في إدارة ثرواتهم وأصولهم وتنميتها، أو تحسين أداء استثماراتهم وتلبية توقعاتهم الاستثمارية، وغيرها من الخدمات التي تجعل من المجموعة الشريك المصرفي الأفضل والأكثر موثوقية.



حيث تم خلال الجلسة استعراضالخدمات المصرفية الخاصة التي تقدمها مجموعة كابيتال بنك لكبار عملائها من قبل مديري علاقات العملاء من أهل الخبرات والمهارات الاستثنائية التي تؤهلهم لتزويد العملاء بالخطط والاستراتيجيات والمشورة القيمة التي تلاءم احتياجاتهم وتلبي تطلعاتهم.

كما استمع الحضور الى العروض المقدمة من الخبراء الاقتصاديين والتي غطت أحدث المجريات في الأسواق الاقتصادية والمالية الإقليمية والعالمية، حيث تطرق دانيال موراي الى آخر تطورات السوق الأوروبي بما يخص التضخم والفوركس، بالإضافة إلى أسعار الطاقة والسلع والنفط، فيما ركّز زياد داوود على السوقين العالمي والإقليمي، مسلطاً الضوء على أهم التحديات والفرص في هذه الأسواق ومن ضمنها أسواق الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ودول الخليج، وتركيا، ومصر. بينما استعرض وسيم جمعة واقع الاقتصاد العالمي ومقترحات توزيع الاصول في ضوء التذبذب الحاد في الاسواقالمالية العالمية في ظل التقلبات الجيوسياسية وموجة التضخم الكبيرة تقابلها سياسة نقدية متشددة من قبل البنوك المركزية.



وتطرقت الجلسة الى أبرز الإنجازات التي حققتها مجموعة كابيتال بنك خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بعد أن أوجدت المجموعة لنفسها فرصاً لتحقيق النمو والتوسع، وذلك برغم الظروف والتحديات الاقتصادية الضاغطة في المنطقة ودول العالم أجمع، خصوصاً وأن المجموعة شهدت توسعاً عزز من مكانتها في الأسواق التي تعمل فيها.



ومن الجدير بالذكر أن توسع مجموعة كابيتال بنك تمثل في اعتماد أحدث الاتجاهات التكنولوجية في القطاع المصرفي لتلبية تطلعات قاعدة عملائها المتزايدة، ومن خلال عمليات الاستحواذ والتوسع في الأسواق المختلفة، ومن ضمنها السوق السعودي الذي يعد واحداً من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأسرعها نمواً، هذا بالإضافة إلى دخول صندوق الاستثمارات العامة السعودي كمستثمر استراتيجي في المجموعة.