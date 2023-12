كيف ترتقي سامسونج بالتجارب المنزلية إلى المستوى التالي؟ "التكنولوجيا المركزيّة Core Tech لأجهزة سامسونج المنزلية

الوكيل الإخباري - تسلّط غرفة أخبار سامسونج في هذا الجزء الثاني الضوء على القصص والمفاهيم المتعلقة برؤية التكنولوجيا المركزيّة من سامسونج Samsung Core Tech. وفي هذا الإطار؛ يحتاج المستهلكون أجهزة منزليّة متطوّرة وموثوقة لتعزيز الراحة في المنزل وجعل المهام أكثر سهولة وسلاسة. وقد استجابت سامسونج لهذه الحاجة من خلال رؤية التكنولوجيا المركزيّة Core Tech، وهي فلسفة تتكون من أربعة محاور رئيسة: التميّز، والدعم بالذكاء الاصطناعي، والاستخدام المرن، والمتانة والاستدامة. ومن خلال تقديم تقنيات مبتكرة عبر مجموعتها الواسعة من الأجهزة المنزلية التي تتبع هذه المحاور الأساسية، تضمن سامسونج أن يقوم المستخدمون بتحسين مساحات معيشتهم وإثراء منازلهم بكفاءة وسهولة لا تُضاهى.



تبريد WindFree™: تطوير أنظمة التبريد بالطرق التقليديّة

يسبب الإحساس بتدفق تيارات الهواء الباردة والقوية عند تشغيل وحدات التكييف بالشعور بالانزعاج لدى المستخدمين، ولمعالجة هذه المشكلة، طورت سامسونج ميزة جديدة تمامًا مستوحاة من الممارسة الكورية التقليدية لتخزين مكعبات الثلج، والمعروفة باسم seokbinggo، والتي تعدّ شكلاً قديماً من أشكال التبريد، حيث تمكّنت من الحفاظ على برودة العناصر دون تيارات باردة، لتشكّل بمثابة مصدر إلهام لابتكار هذه الميزة الجديدة.

وتم إطلاق مكيف الهواء بتقنية WindFree™ في عام 2015 بعد أربع سنوات من جهود البحث والتطوير. وتساعد هذه التقنية المبتكرة على تبريد الغرف على نحو ألطف وأكثر اعتدالاً مع توزيعه بشكل متساوٍ عبر أكثر من 23000 فتحة هواء دقيقة، بحيث يشعر المستخدمون فقط بالهواء البارد المريح.



وضع التنظيف بالذكاء الاصطناعي AI Cleaning: تعرف على أول مكنسة كهربائية لاسلكية مزوّدة بالذكاء الاصطناعي ومعتمدة من UL في العالم

في الوقت الذي تُسبب فيه المكنسة الكهربائية التي لا تعمل بشكل جيد على جميع الأرضيات؛ تجربة تنظيف غير مريحة؛ تبرز مكنسة Bespoke Jet™ AI، باعتبارها أول مكنسة كهربائية لاسلكية تعمل بالذكاء الاصطناعي ومعتمدة من شركة UL في العالم، لتساهم في معالجة هذا التحدّي لأنها تعمل على تحسين وضع التنظيف وفقًا لأنواع الأرضيات. ومع ذلك يبقى السؤال: كيف تحدد المكنسة الكهربائية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي نوع الأرضية التي توضع عليها؟

تتمتع مكنسة Bespoke Jet™ AI بالقدرة على اكتشاف أنواع الأرضيات من خلال المواد الموجودة على الفرشاة، وبعد ذلك، تقوم تلقائيًا بتطبيق خوارزمية ذكية لتوفير قوة الشفط المثالية وسرعة دوران الفرشاة المصممة خصيصًا لبيئة التنظيف المحددة، مما يضمن تجربة تنظيف مثالية ومصممة خصيصاً لأنواع مختلفة من الأرضيات سواء كانت سجادة أو أرضية خشبية أو صلبة، وبالتالي تعزيز راحة المستخدمين.

وظيفة الفتح التلقائي للباب؛ لتعزيز الاستخدام المرن للجميع

قد تواجه في بعض الأحيان صعوبة في فتح باب الثلاجة، بسبب تغيرات الضغط الداخلي التي تحدث عندما تبرد الثلاجة. ولتسهيل هذه المهمة، صممت سامسونج وظيفة الفتح التلقائي للباب.

يضم هذا الابتكار 27 براءة اختراع من سبع دول، ويعالج التحدّي الذي يواجه البعض عند فتح أبواب الثلاجة، وقد تم تصميم هذه الوظيفة ليتم استخدامها بلمسة واحدة فقط، كما تّعزّز "الاستخدام المرن" للأجهزة المنزليّة، وتسهّل من تعامل المستخدم مع الثلاجة في مختلف الحالات.



دورة ووحدة التنقية والترشيح Less Microfiber™ Filter and Cycle: تقليل المواد البلاستيكية متناهية الصغر في الماء المصفى

تشكّل المواد البلاستيكية المتناهية في الصغر تهديدًا كبيرًا للمحيطات، حيث أنّ نصف مليون طنّ من الألياف الدقيقة البلاستيكية تسقط من غسل المنسوجات ينتهي بها المطاف في المحيط كلّ عام.

وتلتزم سامسونج بمعالجة تأثير المواد البلاستيكية متناهية الصغر من خلال تقنياتها المتطوّرة، وقد تعاونت مع باتاغونيا لابتكار ميّزة دورة تقليل الألياف الدقيقة Less Microfiber™ Cycle في العام 2022، ووحدة الترشيح والتنقيّة Less Microfiber™ في العام 2023، وتعتبر من أحدث الإضافات ضمن محور "المتانة والاستدامة" في رؤية التكنولوجيا المركزيّة Core Tech من سامسونج، بحيث تساعد هذه التقنيات على تقليل انبعاث المواد البلاستيكية في ماء الغسل. وواصلت سامسونج جهودها من خلال توفير تحديث لدورة تقليل الألياف الدقيقة Less Microfiber™ Cycle من خلال تطبيق SmartThings منذ أغسطس الماضي حتى يتمكن المستخدمون من تنزيل الدورة وتشغيلها بسهولة.

وقد حظيت جهود سامسونج في هذا الإطار بتقدير كبير؛ من خلال تصنيف وحدة الترشيح والتنقية Less Microfiber™ ضمن "أفضل الاختراعات لعام 2023" من مجلة TIME في أكتوبر.

ويأتي تطوير التكنولوجيا المركزية من سامسونج نتاج سنوات من الأبحاث المخصصة، والتي تعتمد على الدراسات الخاصة بفهم احتياجات العملاء، وذلك بهدف إثراء التجربة اليومية لمستخدمي الأجهزة المنزلية من سامسونج، ولا تعكس فلسفة سامسونج في هذا الصدد مساعيها السابقة فحسب؛ بل تقدّم نظرة ثاقبة حول المستقبل. وتؤكّد سامسونج التزامها الثابت تجاه تطوير حلول جديدة تُعزّز راحة المستخدمين.

وفي الجزء الثالث من هذه السلسلة؛ ستُجري غرفة أخبار سامسونج حواراً مع موهيونغ لي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير في وحدة الأجهزة الرقمية في سامسونج، للاطلاع على المزيد حول التاريخ والمفاهيم التي تقوم عليها رؤية التكنولوجيا المركزيّة Core Tech من سامسونج. تابعونا!

