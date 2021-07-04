لقد تغيرت طريقة استخدامك للسوار الذكي.. وHUAWEI Band 6 يوفر أكثر من سوار وإليك الطريقة

الوكيل الاخباري - هل تتذكر وقتًا كانت فيه الأساور الذكية مجرد شريط رفيع ملفوف بإحكام حول معصمك؟ تلك الأجهزة بشاشات صغيرة أحادية اللون أو مجموعة من مؤشرات LED، أو البعض يأتي دون أي منهما؟ في تلك الأيام كان السوار الذكي يخدم فقط عددًا قليلاً من الأغراض الرئيسية، مثل تتبع اللياقة أو بعض تنبيهات الإشعارات.

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ومع ذلك، في عالم اليوم المتصل بالإنترنت، نطلب الكثير من أجهزتنا القابلة للارتداء، مما أدى إلى ميزات إدارة صحية قوية وشاشات أكبر مع عمر بطارية أطول.

في حين أن بعض هذه الميزات موجودة بشكل أكثر شيوعًا في الساعات الذكية، فإن الأساور الذكية عادةً ما تكافح قليلاً هنا.

هذا هو المكان الذي يتم فيه تشغيل سوار HUAWEI Band 6 الذي تم إطلاقه حديثًا من هواوي مع جميع الميزات الشبيهة بالساعة الذكية، والمعبأة في هيكل سوار ذكي بسعر معقول، ويتيح له القيام بأكثر من مجرد سوار.



لكن دعونا نلقي نظرة على ما نفعله بالضبط بشكل مختلف مع أساورنا الذكية اليوم. مع إيلاء المزيد من الاهتمام للصحة العامة واللياقة البدنية، فمن الأنسب الوصول إلى هذه البيانات على شاشة الساعة الذكية نفسها، بدلاً من استخدام تطبيق منفصل في كل مرة.

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في مراقبة مؤشراتك الصحية المهمة، مثل مستويات الأكسجين في الدم (SpO2) في جميع الأوقات.

مع سوار HUAWEI Band 6، لا تحصل فقط على مراقبة مستمرة لهذا المؤشر، ولكن يمكنك أيضًا مشاهدتها في شاشة AMOLED الكبيرة مقاس 1.47 بوصة.









سوار HUAWEI Band 6



عند الحديث عن الشاشات الكبيرة، فإن شاشة سوار HUAWEI Band 6 تميزها عن غيرها من الأساور الذكية: الحجم الكبير الكلي يسمح بمساحة أكبر للشاشة وتجربة غامرة.

هذا يعني أنه يمكنك عرض جميع الإشعارات وتنبيهات الصحة واللياقة والمزيد على السوار الذكي نفسه، كل ذلك دون الحاجة إلى إنفاق أموال إضافية لشراء ساعة ذكية كاملة.

ميزة أخرى ستعتمد عليها هي عمر البطارية: بينما يترك البعض منا أجهزتنا تشحن ليلاً أو فقط عند الحاجة، هناك خطر نسيان شحنها بالكامل.

تحل هواوي هذه المشكلة من خلال عمر بطارية طويل الأمد على سوار HUAWEI Band 6، والذي يمكن أن يستمر لمدة أسبوعين كاملين بشحنة واحدة. يعني هذا أساسًا أنك لست بحاجة إلى شحنه بالقدر نفسه الذي تشحنه الأجهزة الأخرى وأنك دائمًا على استعداد للانطلاق!



ومع ذلك، حتى مع كل هذه التغييرات، فإن الغرض الأساسي من السوار الذكي لا يتغير، وهو في الواقع قدرات تتبع اللياقة البدنية الخاصة به: سوار HUAWEI Band 6 يأتي بـ 96 وضعًا للتمرين يتم اكتشافها وتتبعها تلقائيًا للحصول على بيانات دقيقة أثناء الأداء.

تتضمن هواوي أيضًا خوارزمية HUAWEI TruSportTM، التي تحلل بعمق قدراتك في التمرين وتوفر تقييمات مفصلة مثل إعطائك تقريرًا أكثر شمولاً عن تقدمك.



نظرًا لأن المستخدمين اليوم يعتمدون أكثر على أجهزتهم القابلة للارتداء لكونهم على دراية بالصحة والتنبيهات اليومية، فليس من المستغرب أن تلعب الميزات الرئيسية مثل الشاشة وعمر البطارية دورًا حيويًا.

في حين أن الساعات الذكية عادة ما تحتوي على هذه الميزات، إلا أن سعرها يمكن أن يجعل الأمر مكلفًا.

البديل هو الأساور الذكية، التي تفتقر إلى الميزات المذكورة.

ومع ذلك، مع سوار HUAWEI Band 6، يمكنك الحصول على جميع الميزات التي قد تراها في ساعة ذكية، ولكن بسعر معقول لسوار ذكي، مما يجعله في متناول الجميع.



يتوفر سوار HUAWEI Band 6 في الأردن بثلاثة ألوان رائعة هي؛Graphite Black ، Sakura Pink، وForest Green، ويمكنك اقتناؤه بسعر 49 دينارًا أردنيًا عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط:

https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-band-6-ar/، أو متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط: https://huaweieshop.jo/ar/wearables/huawei-band-6، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.