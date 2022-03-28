مؤسسة الوحدة للتجارة - هيونداي الأردن تقدم عرضاً خاصاً على كونا هايبرد وكونا الكهربائية بالكامل

الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة -هيونداي الأردن، عن إطلاق حملة ترويجية للتسهيلات المالية لشراء سيارتي هيونداي كونا 2022 الكهربائية بالكامل أو كونا هايبرد الهجينة بقسط 188 دينار/ شهريا فقط.

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وتوفر سيارتي كونا هايبرد وكونا الكتريك 2022 الجديدة خياراً متفوقاً من ناحية استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية ومدى المسير، حيث توفر كونا هايبرد التي تسير بشكل هجين بمحركين بنزين وكهرباء مسافة لا تقل عن 400 كلم باستهلاك 20 لترا من البنزين، بينما تتمتع كونا الكهربائية الكهربائية التي تسير بمحرك كهربائي بمدى 313 كلم بالشحنة الكهربائية الواحدة، ويضمن مشتري سيارات هيونداي كونا راحة البال من خلال كفالة مصنعية لمدة سبع سنوات أو مسافة 150 ألف كلم أيهما أسبق.



ويشمل العرض الجديد المقدم بالتعاون مع البنك العربي، إمكانية الشراء بالتقسيط (وبدون الدفعة الأولى)، والحصول على التأمين الشامل ضمن العرض، مع إمكانية استبدال سيارة المشتري المستعملة مهما كان نوعها أو عمرها.



تعليقاً على بدء هذه الحملة، قال السيد زيد العبداللات، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوحدة للتجارة-هيونداي الأردن:" يسرنا تقديم هذا العرض الخاص والذي ارتأينا من خلاله توفير خيار ميسر لزبائننا الكرام لتمويل سيارتي كونا هايبرد الهجينة وكونا الكتريك الكهربائية، والتي تعتبر أفضل خيارات السيارات المتمتعة بالتقنيات الكهربائية في سوقنا، وتتمتع بالهندسة والتصميم والجودة الموثوقة من شركة هيونداي موتور، بمواصفات مناسبة وسعر مدروس، والأهم من ذلك كفالة مصنعية حقيقية لمدة سبع سنوات، ويأتي هذا العرض من قبيل حرصنا على تسهيل عملية الشراء وتوفير خيارات دفع مرنة ومناسبة لحاجاتهم وقدراتهم، واتاحة الفرصة لهم لامتلاك سيارات هيونداي المتطورة والاقتصادية والرفيقة بالبيئة بتسهيلات غير مسبوقة".



ويمكن للراغبين في الاطلاع على تفاصيل هذا العرض الخاص الذي يسري العمل به حتى نهاية شهر نيسان ابريل القادم، مراجعة معرض هيونداي - مؤسسة الوحدة للتجارة في دابوق، شارع المدينة الطبية – بجانب المواصفات و المقاييس، علماً بأن معرض شركة هيونداي مفتوح لاستقبال الزبائن من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثامنة مساءً.