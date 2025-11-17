بنك الإسكان راعي لمعرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية " Smartech 2025"بنسخته الثانية

الوكيل الإخباري- قدم بنك الإسكان الرعاية لمعرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية "Smartech 2025" بنسخته الثانية، والذي أقيم تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة معالي المهندس سامي سميرات، على أرض المركز الأردني الدولي للمعارض في مكة مول – عمّان خلال الفترة بين 12-15/11/2025. وبمشاركة واسعة من نحو مئة جهة وشركة من القطاعين العام والخاص، إلى جانب مؤسسات عربية ودولية.

وجاءت رعاية بنك الإسكان للمعرض تجسيداً لنهجه والتزامه بتعزيز نمو الابتكار والتكنولوجيا الناشئة بما فيها التكنولوجيا المالية، تماشياً مع استراتيجية التحول الرقمي التي ينتهجها لتقديم المزيد من المنتجات المبتكرة وتقديم الأفضل للعملاء باستمرار، بالتوازي مع الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة في مختلف الخدمات والمنتجات التي يقدمها.