الإثنين 2025-11-17 10:56 ص
 

بنك الإسكان راعي لمعرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية " Smartech 2025"بنسخته الثانية

الإثنين، 17-11-2025 10:30 ص

الوكيل الإخباري-   قدم بنك الإسكان الرعاية لمعرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية "Smartech 2025" بنسخته الثانية، والذي أقيم تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة معالي المهندس سامي سميرات، على أرض المركز الأردني الدولي للمعارض في مكة مول – عمّان خلال الفترة بين 12-15/11/2025. وبمشاركة واسعة من نحو مئة جهة وشركة من القطاعين العام والخاص، إلى جانب مؤسسات عربية ودولية.

وجاءت رعاية بنك الإسكان للمعرض تجسيداً لنهجه والتزامه بتعزيز نمو الابتكار والتكنولوجيا الناشئة بما فيها التكنولوجيا المالية، تماشياً مع استراتيجية التحول الرقمي التي ينتهجها لتقديم المزيد من المنتجات المبتكرة وتقديم الأفضل للعملاء باستمرار، بالتوازي مع الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة في مختلف الخدمات والمنتجات التي يقدمها.


يذكر أن معرض Smartech 2025 الذي نظمته شركة E-Style بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، يعتبر منصة مفتوحة لاستعراض أحدث الابتكارات والحلول والمنتجات والخدمات الرقمية التي تساهم في تشكيل نمط الحياة الحديثة، بما في ذلك الخدمات المصرفية وتكنولوجيا التطبيقات البنكية وبوابات الدفع والمحافظ الإلكترونية، وللاطلاع على تجارب التحول الرقمي للشركات المتواجدة من قطاعات عدة، بالإضافة لفتح آفاق التشبيك والتعاون، إلى جانب التفاعل بين زوار المعرض والخبراء.

 
 
