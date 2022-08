مجموعة صور Samsung x LIFE تضفي لحظات مميزة في التاريخ على جهاز تلفاز The Frame

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة ساسونج للإلكترونيات المحدودة عن عقد شراكة جديدة مع LIFE Picture Collection، التي يعتبر بمثابة سجل مرئي للقرن العشرين وأحد أهم أرشيفات الصور الفوتوغرافية لتلك الحقبة مع أكثر من 10 ملايين صورة لشخصيات تاريخية وقصص هامة، وذلك لتوسيع مجموعة الفنون الديناميكية التي تقدمها لزبائنها من مستخدمي جهاز تلفاز The Frame الذي يعد واحداً من أجهزة تلفاز مجموعة "لايف ستايل"، والحائز على العديد من الجوائز.

وبموجب هذه الشراكة، رعت شركة سامسونج من خلال متجر الفن Samsung Art Store 20 صورة من من صور الأرشيف التي ستكون متاحة عالمياً لمقتني تلفاز The Frame، وذلك اعتباراً من الثامن والعشرين من شهر تموز للعام الجاري 2022. وسيتمكن مشتركو Samsung Art Store من تجربة التاريخ من خلال الصور المذهلة المتاحة أمامهم، مع مواضيع تتراوح من ركوب الأمواج في الساحل الغربي بكاليفورنيا، إلى بابلو بيكاسو، وغيرها الكثير.



وفي تعليق له على هذه الشراكة، قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق المبيعات والتسويق في قسم العرض المرئي في شركة ساسونج للإلكترونيات المحدودة، سيمون سونغ: "عززنا ألبوم كتالوج The Frame الفني بشكل كبير منذ إطلاقه عام 2017، وحرصنا على تنويع محتواه بشكل كبير منذ ذلك الحين." وأضاف سونغ: "نحرص دوماً على أن نبحث باستمرار عن شركاء جدد لنتمكن من رفد محبي علامة سامسونج التجارية بمجموعة أكبر من الأعمال الفنية عالية الجودة.

وتعد شراكتنا مع LIFE Picture Collection شراكة بالغة الأهمية؛ حيث يتم توثيق التاريخ منن خلال الصور التي يقدمها الأرشيف، ويمكن للمستهلكين الآن عرضها بنقرة زر واحدة، دون أن تطأ أقدامهم أي معرض أو متحف "

وتهدف سامسونج من خلال شراكات مماثلة إلى جعل الفن في متناول الجميع، مما يسمح بالتعبير الفريد عن الذوق والوصول إلى بعض الأعمال الفنية الأكثر شهرة في العالم. ويثمر التعاون مع LIFE Picture Collection إلى جلب مجموعة جديدة من القطع الفنية ذات الأهمية التاريخية إلى مكتبة كبيرة بالفعل من اللوحات، والتصميم الجرافيكي، والتصوير الفوتوغرافي المتوفرة حالياً على متجر Samsung Art Store. هذا ومن المخطط أن يقدّم متجرSamsung Art Store المزيد من الصور من أرشيف صور LIFE الشهير لإتاحة المزيد من الصور والأعمال الفنية للمشتركين.



هذا وقد تمّ تصميم تلفاز The Frame ليعمل كتلفاز عند تشغيله ولوحة فنية عند إيقاف تشغيله، وهو عبارة عن لوحة رقمية مبتكرة تعرض الأعمال الفنية من جميع أنحاء العالم بجودة صورة QLED، مع شاشة عرض مطفأة اللمعة في أجهزة تلفاز The Frame لعام 2022. ويمكن لمن يملك جهاز تلفاز The Frame، الاستمتاع بالأعمال الفنية الجميلة مع الانعكاس المنخفض بشكل كبير حتى يتمكنوا من رؤية ما يظهر على الشاشة بوضوح. هذا وساهمت المؤسسات الشهيرة والمجموعات الفنية والفنانين المستقلين على حد سواء في إثراء مجموعة متجر Samsung Art Store الآخذة في التوسع باستمرار، حيث استضافت أكثر من 2000 عمل فني متنوع تتناسب مع جميع الأذواق الرفيعة.



وسيتمتع كل من يقوم بشراء جهاز تلفاز The Frame 2022، باشتراكSamsung Art Store مجاني لمدة شهرين، ليتمكن من عرض جزء من التاريخ في منزله مباشرة لحظة شرائه التلفاز.



ولمزيد من المعلومات عن جهاز تلفاز سامسونج The Frame، يرجى زيارة الرابط التالي: www.samsung.com .