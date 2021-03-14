منصّة زين تختتم برنامجاً تدريبياً شاملاً حول الأمن السيبراني

الوكيل الاخباري -

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أقامت منصّة زين للإبداع (ZINC) وبالتعاون مع شركة (Cyber Talent) برنامجاً تدريبياً شاملاً حول الأمن السيبراني وأمن المعلومات وحماية البيانات، اشتمل على دورات تدريبية تناولت مواضيع متعددة لتغطية عدّة جوانب بما يخص هذا المجال.واستمر البرنامج -الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد- على مدار 8 أشهر، وشارك فيه ما يقارب 500 متدرّب ومتدرّبة من مختلف محافظات المملكة، حيث يهدف البرنامج إلى المساهمة في تنمية مهارات المشاركين التقنية والتكنولوجية وتعزيزها بما يواكب التطورات التي تشهدها هذه المجالات.وقدّمت منصّة زين خلال البرنامج 5 دورات تدريبية تناولت موضوعات مختلفة حول الأمن السيبراني، حيث بدأت أولى هذه الدورات في شهر آب الماضي، وتم تعريف المشاركين خلالها على أهم التقنيات المستخدمة للحماية من خطر الاختراقات، وأساسيات(CTF)، وتحديات أمن الشبكة، وتحديات تحليل البرامج الضارة، وتحديات التشفير، ثم عقدت المنصّة الدورة التدريبية الثانية خلال شهر تشرين الثاني الماضي بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وتناولت موضوع أمن الويب “Web Security”، وتم خلالها إطلاع المشاركين على الأنواع المختلفة لهجمات تطبيقات الويب ومنهجية قرصنة تطبيقات الويب والتدابير المضادة، كما تم تزويدهم بأهم المعلومات والمهارات التي يحتاجونها ليتمكّنوا من المشاركة في مسابقات “Capture the Flag” الخاصة بتحديات أمن الويب.وعقدت المنصّة خلال شهر كانون الأول الدورة التدريبية الثالثة، وتناولت موضوعات التحاليل الجنائية الرقمية وتحديات الطب الشرعي الرقمي لتحليل الهجمات السيبرانية وإيجاد أسباب حدوثها، وتحليل السجل، وخلال شهر كانون الثاني أقامت دورة تدريبية حول الهندسة العكسية ووظائفها وتحليل البرامج، كما تم تزويد المتدربين خلالها بالخلفية اللازمة ليتمكنوا من البدء في هذا المجال، ثم اختتمت المنصّة البرنامج خلال شهر آذار الحالي بدورة تدريبية عقدتها حول الأمن السيبراني والقرصنة الأخلاقية “Ethical Hacking or Penetration Testing”.وتعتزم منصّة زين للإبداع (ZINC) إقامة معسكراً تدريبياً مكثّفاً لعلم البيانات، والذي سيستمر على مدار 14 أسبوعاً، وسيجمع بين علوم البيانات والإحصاءات والتصوّر البياني، وإدارة البيانات باستخدام (MySQL) والذكاء الاصطناعي، حيث تحرص المنصّة من خلال برامجها ومبادراتها الشاملة والمتنوّعة على مواكبة كل ما هو جديد في قطاع تكنولوجيا المعلومات، لتلبية حاجات روّادها وتمكينهم في هذه المجالات، والمساهمة في تطوير مهاراتهم وقدراتهم وتنميتها.