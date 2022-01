هواوي تُطلق هاتفيها الذكييْن الرائديْن HUAWEI P50 Pro وHUAWEI P50 Pocket

الوكيل الاخباري - أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم عن إطلاق هاتف HUAWEI P50 Pro الجديد، أفضل هاتف ذكي مزود بكاميرا بتصميم جمالي وهاتف HUAWEI P50 Pocket - أحدث هواتفها القابلة للطي التي تأخذ جمال الموضة والابتكارات التكنولوجية إلى المستوى التالي، خلال حفل إطلاق إقليمي أقيم في الرياض.

قال بابلو نينغ، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا أن نقدم هاتفيْ HUAWEI P50 Pro وHUAWEI P50 Pocket الجديدين لمستخدمينا في المنطقة، حيث نظل ملتزمين بالسعي لتحقيق أفضل جودة وجماليات، وتجارب التصوير.

يعود هاتف HUAWEI P50 Pro الجديد إلى الفلسفات التي تكمن في قلب الهواتف الرائدة مع كاميرا True-Form Dual-Matrix وتصميم رائع، بينما يجلب هاتف HUAWEI P50 Pocket ابتكارات الموضة والجمال والتكنولوجيا مع HUAWEI IMAGETM، في حين يتيح تصميمه المفصلي الجديد تمامًا للهاتف الذكي إمكانية الطي بسلاسة في شكل نحيف يمكن وضعه في الجيب".



HUAWEI P50 Pro: أفضل هاتف مزود بكاميرا بتصميم جمالي

حقبة جديدة من التصوير الفوتوغرافي من هواوي مع كاميرا True-Form Dual-Matrix



يوفر نظام الكاميرا المزدوجة المصفوفة في هاتف HUAWEI P50 Pro صورًا واقعية فائقة الوضوح. تسمح ميزة HUAWEI XD Optics للمستهلكين بالتقاط صور مذهلة وإعادة إنتاج التفاصيل الدقيقة.

تم تزويد هاتف HUAWEI P50 Pro أيضًا بميزة XD Fusion Pro، وهو حل محسّن يشتمل على نظام Super Color Filter الجديد ومحرك True-Chroma Image وتقنية Super HDR لتحسين التفاصيل واللون والنطاق الديناميكي بشكل كبير، كما أنه يدعم نطاق تكبير غير مسبوق يبلغ 200 مرة، مما يساعد المستخدمين على التقاط أي شيء بغض النظر عن المسافة.



يوفر محرك صور True-Chroma أعلى دقة ممكنة للألوان، مما يؤدي إلى إنشاء صور تعكس ما تراه العين البشرية. يستخدم نظام استشعار الضوء المحيط مستشعرًا متعدد الطيف من 10 قنوات، مقترنًا بمعايرة الألوان لأكثر من 2000 لون عبر التدرج اللوني العريض P3، لتحسين قدرته على اكتشاف الضوء المحيط ومتوسط دقة تدرج الألوان بنسبة 50% و20% على التوالي.

في سيناريوهات الإضاءة المنخفضة، تظهر الصور أكثر إشراقًا وأكثر تفصيلاً. تلتقط تقنية Super HDR 28% ضوء أكثر من النطاق الديناميكي لأداء أفضل بإضاءات منخفضة في الخلفية. يدعم هاتف HUAWEI P50 Pro تسجيل الفيديو بدقة 4K عبر النطاق البؤري الكامل. يساعد حل تثبيت الصورة AIS Pro الجديد كليًا المستخدمين على التقاط مقاطع فيديو ثابتة محمولة بسهولة، بينما تعدّ تقنية AI cinemagraph المدعمة بالذكاء الاصطناعي رائعة للقطات الإبداعية التي تعرض حركات بسيطة.



فلسفة تصميم نقية وأنيقة مع تصميم الكاميرا مزدوجة المصفوفة – Dual-Matrix Camera Design



يقدم هاتف HUAWEI P50 Pro تصميمًا جديدًا بالكامل للكاميرا ذات المصفوفة المزدوجة. يأتي هيكل الحلقة المزدوجة في شكل كلاسيكي فوري، يرمز إلى الإمكانيات اللانهائية لكاميرا الهاتف الذكي.

ويأتي الهاتف أيضًا بشاشة أكبر وبطارية أكبر، بينما يظل وزنه خفيف وحجمه أصغر. يحتوي هاتف HUAWEI P50 Pro على شاشة ثلاثية الأبعاد من الزجاج المنحني True-Chroma مقاس 6.6 بوصة مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز وكاميرا واحدة غير مزعجة في منتصف الشاشة لضمان تجربة مشاهدة غامرة. مقاومة الغبار والماء، وكلا الهاتفين مزودان بسماعات استريو مزدوجة.



أداء جديد

يحقق هاتف HUAWEI P50 Pro توازنًا مثاليًا بين عمر البطارية وسرعة الشحن. يشتمل الهاتف على بطارية تبلغ 4360 ميللي أمبير في هيكله النحيف الذي يبلغ سمكه 8.5 ملم فقط، بينما يدعم أيضًا شحن هواوي فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.



ميزات الجهاز الفائق بإلهام جديد

يتم تشغيل هاتف HUAWEI P50 Pro بواسطة واجهة المستخدم EMUI 12 المبتكرة والمزودة بمظهر نقي وأنيق. يعدّ التحكم في أجهزة متعددة في وقت واحد أمرًا سهلاً مثل التحكم في جهاز واحد فقط، وذلك بفضل ميزات الجهاز الفائق - Super Device.

تتيح علامة التبويب Device+ في لوحة التحكم للمستخدمين التحكم بسهولة أو إعداد ميزة العرض على عدة شاشات Multi-Screen Collaboration مع الأجهزة الأخرى، مثل سماعات FreeBuds وجهاز MatePad الوحي وحاسوب MateBook المحمول.



وباستخدام نظام الملفات الموزعة، يمكن لهاتف HUAWEI P50 Pro أيضًا العمل كوحدة تخزين خارجية متصلة لاسلكيًا بجهاز الحاسوب، مما يعني أنه يمكنك الوصول إلى الملفات التي تريدها بسهولة أكبر من أي وقت مضى.



هاتف HUAWEI P50 Pocket: ابتكارات جمالية وتقنية إلى المجال

يمكن طي هاتف HUAWEI P50 Pocket بسلاسة إلى جسم فائق النحافة وخفيف الوزن، مما يجعل حمله ممتعًا. يعدّ الجيل الجديد من المفصلات متعددة الأبعاد ترقية كاملة عن سابقتها، وتتميز بنصف قطر أقصر. إلى جانب تصميم الرفع متعدد الأبعاد الحصري، فإنه يسمح للهاتف بأن يكون أقل نحافة وينتج عنه شاشة أكثر سلاسة عند فتحه. يلتقط الجزء الخلفي من الجهاز ظلال الأرض وملمسها، والتي تنبض بالحياة من خلال تصميم النحت الدقيق ثلاثي الأبعاد المتقدم على النسخة البيضاء من الهاتف. تضافرت جهود هواوي مع مصممة الأزياء الراقية، إيريس فان هيربن، في تعاون عبر القطاعات لإنشاء نسخة هاتف HUAWEI P50 Pocket Premium Edition.



اختراق جديد لـ HUAWEI IMAGETM

يدعم هاتف HUAWEI P50 Pocket التكنولوجيا المبتكرة تمامًا التي ظهرت لأول مرة مع هاتف HUAWEI P50 Pro بما في ذلك محرك الصور True-Chroma وHUAWEI XD Optics. تتمثل إحدى الميزات الرئيسية في صورة السيلفي مع الكاميرا الخلفية؛ فهي تستخدم خوارزميات الصور الشخصية ومستشعر الكاميرا الكبيرة لتعزيز أداء الإضاءة المنخفضة، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور سيلفي فائقة الجودة وأكثر جاذبية. تجمع كاميرا HUAWEI Ultra Spectrum Camera في هاتف HUAWEI P50 Pocket بين الأجهزة والبرامج القوية، بالإضافة إلى تعديل أكثر من 2000 لون عبر التدرج اللوني P3 الكامل، للسماح للمستخدمين بالتقاط ما يرونه بدقة. باستخدام ميزة Ultra Spectrum Fluorescence Photography، يمكن للهاتف أيضًا التقاط المحتوى والتفاصيل التي لا تراها العين البشرية، كما يقدم نظام الكشف عن واقي الشمس لأول مرة، ويمكن الوصول إلى هذه الميزة عبر تطبيق Mirror، وهي ميزة سهلة الاستخدام تصور انتشار واقي الشمس على الجلد لمساعدة المستخدمين في البحث عن البقع المكشوفة وتجنب الإصابة بحروق الشمس.



تفاعلات مبتكرة مع شاشة الغطاء الذكي

تدعم شاشة غطاء HUAWEI P50 Pocket عرض الإخطارات والجدول الزمني والتقويم والموسيقى والطقس والتحكم في الميزات الأخرى. تتوفر مجموعة من السمات النابضة بالحياة، بحيث يمكن للمستخدمين تخصيص تجربة تفاعل شاشة الغلاف الخاصة بهم. يتدفق المحتوى والخدمات بسلاسة بين كلتا الشاشتين ويمكن للمستخدمين الوصول إلى الكاميرا من شاشة الغطاء.



يتوفر متجر AppGallery الموثوق به والمبتكر والآمن على هاتفي HUAWEI P50 Pro وHUAWEI P50 Pocket، حيث يمكن للمستخدمين تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.



تطبيق Petal One مع هاتف HUAWEI P50 Pro Pocket HUAWEI P50

Petal One عبارة عن حزمة اشتراك الكل في واحد لجعل حياتك أفضل، بما في ذلك خدمات Mobile Cloud والفيديو والموسيقى والمزيد من الخدمات القادمة. يوفر تطبيق Petal One خدمة عضوية متعددة السيناريوهات ويمكن دعمها على أجهزة متعددة بما في ذلك هواتف هواوي المحمولة والأجهزة اللوحية الذكية القابلة للارتداء.



HUAWEI MateBook E: الحاسوب المحمول فائق النحافة 2 في 1

خلال الفعالية أيضًا، تم الكشف عن HUAWEI MateBook E - الحاسوب المحمول الجديد 2 في 1 من هواوي، والذي يتميز بتصميم جديد وأول شاشة OLED ذات ألوان حقيقية وعرض كامل – HUAWEI FullView. تم تصميم حاسوب HUAWEI MateBook E الجديد خصيصًا لأولئك الذين يرغبون في الحفاظ على الإنتاجية أثناء التنقل، وتمكين المستخدمين والسماح لهم بأن يكونوا أكثر إنتاجية في أي وقت وفي أي مكان. يتميز بتصميم هجين متعدد الاستخدامات وميزات تفاعل ذكي وأداء احترافي وميزات الجهاز الفائق – Super Device المتميزة. إنه أداة إنتاجية قوية تجمع بين مزايا أجهزة الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية التقليدية لمساعدة المستخدمين على إنجاز العمل بشكل أسرع وأكثر كفاءة. إنه الحاسوب المحمول المثالي الذي يضم 3 شاشات في 1 لأنه يصور التجربة الكاملة للحاسوب الشخصي والجهاز اللوحي والهاتف الذكي في جهاز واحد.

وبفضل تصميمه الهندسي المبتكر، فإن وزن حاسوب HUAWEI MateBook E خفيف يصل إلى 709 جرامًا ونحيفًا يصل إلى 7.99 ملم. يعدّ حاسوب HUAWEI MateBook E نحيفًا وسهل الحمل بثلاثة أوضاع يمكن تبديلها وفقًا لذلك (وضع الحاسوب المحمول، ووضع الجهاز اللوحي، ووضع الهاتف الذكي) للتعامل مع العديد من سيناريوهات المكاتب المتنقلة. تبلغ نسبة شاشة العرض OLED Real Colour HUAWEI FullView Display ذات الألوان الحقيقية مقاس 12.6 بوصة إلى الهيكل 90%، كما يدعم ذروة سطوع تبلغ 600 شمعة في المتر المربع، ومجموعة ألوان واسعة P3 ولديه دقة ألوان احترافية تبلغ ∆ E <1. يتوسع الحاسوب المحمول الجديد في قدرات الجهاز الفائق - HUAWEI Super Device مع ميزات اتصال مبتكرة متعددة الأجهزة ويعزز القدرات الموزعة لـ الجهاز الفائق لتعزيز الإنتاجية والإبداع.