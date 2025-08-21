الخميس 2025-08-21 07:37 م
 

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق في روسيا إلى 26 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق في روسيا إلى 26 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق في روسيا إلى 26 قتيلا
 
الخميس، 21-08-2025 06:38 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع داخل مصنع في مقاطعة ريازان إلى 26 قتيلاً، فيما بلغ عدد المصابين 153 شخصاً، بينهم حالات خطيرة لا تزال تتلقى العلاج في المستشفيات.اضافة اعلان


وذكرت الطوارئ الروسية في بيان صحفي: "التحقيقات الأولية جارية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، هناك ترجيحات تشير إلى وقوع خلل فني داخل المصنع الصناعي الذي اندلع فيه الحريق، فرق الإنقاذ تمكنت من السيطرة على الحريق بعد ساعات طويلة من العمل، وسط استمرار عمليات التمشيط والبحث في موقع الكارثة".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي ترامب ينشر صورة من لقائه مع بوتين وأخرى للقاء نيكسون وخروشوف

الأمن يدعو للالتزام بالإرشادات المرورية لضمان عودة آمنة للطلبة

أخبار محلية الأمن يدعو للالتزام بالإرشادات المرورية لضمان عودة آمنة للطلبة

مؤسسة الحسين للسرطان ووزارة الشباب تنظمان جلسة حوارية

أخبار محلية مؤسسة الحسين للسرطان ووزارة الشباب تنظمان جلسة حوارية

رئيس الوزراء يدعو لتفعيل دور "المتسوِّق الخفي"

أخبار محلية رئيس الوزراء يدعو لتفعيل دور "المتسوِّق الخفي"

الفايز: الأردن واحة أمن واستقرار ولن يكون ساحة حرب لأحد

أخبار محلية الفايز: الأردن واحة أمن واستقرار ولن يكون ساحة حرب لأحد

ل

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يبحث مع معهد الإنماء سبل تعزيز التعاون في التنمية الحضرية

رئيس الوزراء: رضا المواطن هو المقياس الحقيقي لكفاءة الوزارات

أخبار محلية رئيس الوزراء: رضا المواطن هو المقياس الحقيقي لكفاءة الوزارات

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق في روسيا إلى 26 قتيلا

عربي ودولي ارتفاع حصيلة ضحايا حريق في روسيا إلى 26 قتيلا



 
 





الأكثر مشاهدة