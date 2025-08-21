ارتفاع حصيلة ضحايا حريق في روسيا إلى 26 قتيلا

وذكرت الطوارئ الروسية في بيان صحفي: "التحقيقات الأولية جارية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، هناك ترجيحات تشير إلى وقوع خلل فني داخل المصنع الصناعي الذي اندلع فيه الحريق، فرق الإنقاذ تمكنت من السيطرة على الحريق بعد ساعات طويلة من العمل، وسط استمرار عمليات التمشيط والبحث في موقع الكارثة".
-
أخبار متعلقة
-
ترامب ينشر صورة من لقائه مع بوتين وأخرى للقاء نيكسون وخروشوف
-
بوتين يستقبل وزير الخارجية الهندي في الكرملين
-
إجلاء طبي إماراتي لـ 155 من المصابين والمرضى من غزة برفقة ذويهم
-
بعد انتهاء ولايته بعام.. زيلينسكي يعبر عن رغبته في انتخابات رئاسية بشروط
-
زيلينسكي طلب من ترامب الضغط على هنغاريا لوقف عرقلة انضمام أوكرانيا لأوروبا
-
أوكرانيا: روسيا شنت هجوما ليليا واسعا بـ614 صاروخا ومسيرة
-
غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
-
ماكرون: هجوم إسرائيل على غزة سيؤدي إلى كارثة