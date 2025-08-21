ارتفاع حصيلة ضحايا حريق في روسيا إلى 26 قتيلا

06:38 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/743201 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع داخل مصنع في مقاطعة ريازان إلى 26 قتيلاً، فيما بلغ عدد المصابين 153 شخصاً، بينهم حالات خطيرة لا تزال تتلقى العلاج في المستشفيات. اضافة اعلان





وذكرت الطوارئ الروسية في بيان صحفي: "التحقيقات الأولية جارية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، هناك ترجيحات تشير إلى وقوع خلل فني داخل المصنع الصناعي الذي اندلع فيه الحريق، فرق الإنقاذ تمكنت من السيطرة على الحريق بعد ساعات طويلة من العمل، وسط استمرار عمليات التمشيط والبحث في موقع الكارثة".

