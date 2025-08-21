مؤسسة الحسين للسرطان ووزارة الشباب تنظمان جلسة حوارية

07:25 م

الوكيل الإخباري- نظمت مؤسسة الحسين للسرطان بالتعاون مع وزارة الشباب، اليوم الخميس، في مركز الحسين للسرطان، جلسة حوارية بعنوان "سوار الحسين والعمل التطوعي في مكافحة السرطان ـ الشباب يصنعون الأمل". اضافة اعلان





وحضر الجلسة وزير الشباب نائب رئيس مجلس أمناء جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، الدكتور رائد سامي العدوان، ومدير عام المؤسسة نسرين قطامش، ونائب رئيس التسويق والاتصال المؤسسي في بنك الإسكان غدير بريشي، إلى جانب عدد من متطوعي برنامج "سوار الحسين" وممثلين عن بنك الإسكان الراعي الرسمي للبرنامج .



وأكد العدوان، أهمية اليوم العالمي للشباب باعتباره محطة للاحتفاء بدورهم ومساهماتهم، مشيراً إلى أن الأردن يولي الشباب عناية خاصة من خلال الاستثمار في طاقاتهم وتمكينهم من المساهمة بصناعة المستقبل، ولفت إلى أن جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي تجسد رؤية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في ترسيخ قيم التطوع والانتماء.



وبيَّن الدكتور العدوان، أن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم يشكل رافداً مهماً لترسيخ قيم المسؤولية والانضباط.



وشددت قطامش على أن مأسسة العمل التطوعي تمثل أولوية وطنية، باعتبارها ركيزة للتنمية وتعزيز التماسك المجتمعي والمواطنة الفاعلة.



وأشارت إلى أن مؤسسة ومركز الحسين للسرطان جعلت من التطوع جسراً لتفعيل دور الشباب في رفع الوعي والمشاركة بصناعة القرار الصحي والمجتمعي، بما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات.



بدورها، قالت بريشي إن الشباب يمثلون حاضر الأردن ومستقبله، لافتة إلى شراكة بنك الإسكان الممتدة مع مركز ومؤسسة الحسين للسرطان، خصوصاً في برنامج "سوار الحسين".



وأوضحت، أن هذه الشراكة تنسجم مع مظلة المسؤولية الاجتماعية للبنك "إمكان الإسكان"، التي تركز على محاور الصحة والتعليم والتمكين والبيئة، مشددة على أن التطوع قيمة أصيلة في المجتمع الأردني.