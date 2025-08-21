الأمن يدعو للالتزام بالإرشادات المرورية لضمان عودة آمنة للطلبة

وأكدت المديرية، أهمية التخطيط المسبق للرحلة والانطلاق المبكر لتفادي الازدحامات المرورية في ساعات الذروة الصباحية، لافتة إلى أن محيط المدارس يشهد عادة كثافة مرورية إضافية تتطلب من السائقين القيادة بحذر والتقيد التام بالقوانين المرورية.
وشددت على ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة، والانتباه لعبور الطلبة في المناطق المخصصة لذلك، وترك مساحة آمنة لحافلات المدارس أثناء توقفها، بما يضمن بيئة آمنة للأطفال عند الصعود والنزول.
كما ناشدت أولياء الأمور تجنب الوقوف المزدوج أمام المدارس، لما يسببه من إعاقة لحركة السير، مؤكدة أن التعاون والالتزام يعززان السلامة المرورية ويضمنان عودة آمنة للطلبة إلى مقاعدهم الدراسية.
-
أخبار متعلقة
-
مديرية أوقاف إربد الأولى تنظم مهرجان "حقيبتي" لدعم الأسر العفيفة
-
وفد من المستشفى الميداني نابلس 7 يزور مقبرة شهداء الجيش العربي
-
محافظ جرش يؤكد على الارتقاء بالخدمات الصحية وتعزيز حقوق الكوادر الطبية
-
اختتام ورشة لدمج المكفوفين بدور القرآن الكريم في "أوقاف إربد الثانية"
-
ورشة تدريبية متخصصة بحقوق الإنسان في تربية لواء قصبة المفرق
-
الاتحاد الوطني يكرّم طلبة التوجيهي في الرصيفة
-
أوقاف مادبا تكرم الطلبة المتميزين المشاركين بمراكز تحفيظ القرآن في ذيبان
-
"الأردنية للمناطق الحرة": قرار مجلس الوزراء يحفز الاستثمار في عجلون والبحر الميت