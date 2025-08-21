الخميس 2025-08-21 09:47 م
 

الأمن يدعو للالتزام بالإرشادات المرورية لضمان عودة آمنة للطلبة

الأمن يدعو للالتزام بالإرشادات المرورية لضمان عودة آمنة للطلبة
الأمن يدعو للالتزام بالإرشادات المرورية لضمان عودة آمنة للطلبة
 
الخميس، 21-08-2025 07:34 م
الوكيل الإخباري-  دعت مديرية الأمن العام، مع بدء العام الدراسي الجديد، السائقين وأولياء الأمور إلى الالتزام بالإرشادات المرورية لضمان انسيابية الحركة على الطرق والمحافظة على سلامة الطلبة.اضافة اعلان


وأكدت المديرية، أهمية التخطيط المسبق للرحلة والانطلاق المبكر لتفادي الازدحامات المرورية في ساعات الذروة الصباحية، لافتة إلى أن محيط المدارس يشهد عادة كثافة مرورية إضافية تتطلب من السائقين القيادة بحذر والتقيد التام بالقوانين المرورية.

وشددت على ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة، والانتباه لعبور الطلبة في المناطق المخصصة لذلك، وترك مساحة آمنة لحافلات المدارس أثناء توقفها، بما يضمن بيئة آمنة للأطفال عند الصعود والنزول.

كما ناشدت أولياء الأمور تجنب الوقوف المزدوج أمام المدارس، لما يسببه من إعاقة لحركة السير، مؤكدة أن التعاون والالتزام يعززان السلامة المرورية ويضمنان عودة آمنة للطلبة إلى مقاعدهم الدراسية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

نتنياهو: نحن في مرحلة الحسم وأصادق على خطط احتلال غزة

فلسطين نتنياهو: نحن في مرحلة الحسم وأصادق على خطط احتلال غزة

مديرية أوقاف إربد الأولى تنظم مهرجان "حقيبتي" لدعم الأسر العفيفة

أخبار محلية مديرية أوقاف إربد الأولى تنظم مهرجان "حقيبتي" لدعم الأسر العفيفة

تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة

فلسطين تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة

ا

أسواق ومال روسيا: انخفاض معدل التضخم إلى 8.46%

ا

أسواق ومال الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويرتفع بشكل طفيف أمام اليورو

ا

أخبار محلية وفد من المستشفى الميداني نابلس 7 يزور مقبرة شهداء الجيش العربي

ا

فلسطين نتنياهو: سنبدأ مفاوضات لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح المحتجزين

ب

أخبار محلية محافظ جرش يؤكد على الارتقاء بالخدمات الصحية وتعزيز حقوق الكوادر الطبية



 
 





الأكثر مشاهدة