ترامب ينشر صورة من لقائه مع بوتين وأخرى للقاء نيكسون وخروشوف

الوكيل الإخباري- نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة لاجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصورة لاجتماع أمين اللجنة المركزية للحزب الشيوعي نيكيتا خروشوف مع الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1959.



ولم يقدم ترامب أي تعليقات على الصور المنشورة على الشبكة الاجتماعية "تروث سوشيال"، ولكن في كلا الصورتين يظهر السياسيون الأمريكيون بإيماءات متشابهة: أصابعهم السبابة تشير مباشرة إلى محاوريهم.

وبعد صفحة ترامب، ظهرت الصور أيضا على صفحة البيت الأبيض على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس".







التقطت صورة خروشوف ونيكسون في 24 يوليو 1959 خلال زيارته للاتحاد السوفيتي لافتتاح المعرض الأمريكي "المنتجات الصناعية للولايات المتحدة"، ودخلت الحوارات بين السياسيين التاريخ باسم "مناقشات المطبخ"، حيث جرت جزئيا بجوار نموذج لمطبخ أمريكي.



وناقش رئيسا روسيا والولايات المتحدة فلاديمير بوتين ودونالد ترامب خلال اجتماعهما في ألاسكا في 15 أغسطس سبل تسوية النزاع الأوكراني. ووصف كلا الزعيمين الاجتماع بشكل إيجابي. أعرب بوتين عقب القمة عن إمكانية الوصول إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا وشدد على أن الاتحاد الروسي مهتم بأن تكون التسوية طويلة الأجل.



من جانبه، أوضح ترامب أنه تمكن مع بوتين من الاتفاق على "نقاط عديدة" تتعلق بالقضية الأوكرانية، ولكن لا تزال هناك بعض القضايا دون اتفاقيات.



في نفس اليوم، أجرى مقابلة مع "فوكس نيوز" قال فيها إن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا تعتمد الآن على فلاديمير زيلينسكي.