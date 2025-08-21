الفايز: الأردن واحة أمن واستقرار ولن يكون ساحة حرب لأحد

07:01 م

الوكيل الإخباري- رعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في قاعة الكندي بجامعة اليرموك اليوم الخميس، حفل تخريج طلبة كلية توليدو الأهلية الفوج الـ26، وذلك بحضور عميد الكلية الدكتور عيسى العزام، ورئيس مجلس أمناء كلية توليدو الدكتور أمجد الفاهوم، وحشد من الطلبة وذويهم.





وهنأ الفايز، في كلمة ألقاها، الطلبة الخريجين، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه وطننا الحبيب بقيادة وحنكة جلالة الملك عبدالله الثاني.



وأكد الفايز أنها تحديات عصيبة تستدعي من الجميع الوقوف صفًا واحدًا خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة، والدفاع عن اللحمة والنسيج الوطني، ومحاربة كل من يحاول أن يطعن بوحدتنا الوطنية ويشكك بثوابت الأردن.



وأشار الفايز إلى أن الأردن واحة للأمن والأمان والاستقرار، وبقوة مليكه وشعبه لن يكون ساحة حرب لأحد، مشددًا على أنه سيتم محاربة كل من يريد زرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد.



وأشار عميد الكلية الدكتور العزام في كلمته إلى أن "توليدو" سعت ومنذ تأسيسها إلى أن تكون رائدة في خدمة المجتمع، ورافدًا أساسيًا لسوق العمل المحلي والإقليمي، وذلك من خلال تخريج نخبة مميزة من الطلبة الذين يتمتعون بالمعارف والمهارات التي يحتاجها العصر.



كما أعلن العزام عن حصول الكلية على اعتماد من منظمتي "بيرسون" الدولية و"كواليفاي" الدولية البريطانية لبرامج التعليم المهني والتقني، وهي برامج مبنية على التعلم القائم على المشاريع والتدريب العملي المكثف، وشراكات وظيفية فاعلة، مبينًا أنها مسارات مباشرة إلى سوق العمل، وجسور ممتدة لاستكمال التعليم الجامعي في تخصصات تواكب عصر الرقمنة والتحول والتنافسية.



واشتملت فعاليات الحفل على كلمة الطلبة الخريجين التي ألقتها الطالبة غزل زياد، وأكدت فيها استجابة الشباب الأردني لتوجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، للاستعداد والالتحاق بخدمة العلم.



كما ألقى الشاعر عيد المساعيد قصيدة شعرية وطنية بعنوان "البيعة"، كما توشح طلبة الكلية اليوم بوشاح الفوتيك العسكري، تأكيدًا منهم على تلبيتهم لنداء سمو ولي العهد للالتحاق بخدمة العلم.



وفي نهاية الحفل وزع الفايز والعزام والفاهوم الشهادات على جميع الطلبة الخريجين، كما كرم عميد الكلية العزام رئيس مجلس الأعيان الفايز بدرع تقديري.



وجرى توزيع الدروع التقديرية على أوائل الطلبة الخريجين.




