وزير الإدارة المحلية يبحث مع معهد الإنماء سبل تعزيز التعاون في التنمية الحضرية

الوكيل الإخباري- بحث وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، أمس الأربعاء، مع مدير المعهد العربي لإنماء المدن الدكتور أنس المغيري، سبل التعاون المشترك في مشروع الأنشطة الخضراء في المدن العربية- التخضير التشاركي، الهادف إلى تحسين جودة الحياة في الأحياء الحضرية من خلال إشراك المجتمع المحلي في عمليات التخضير.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم، جاء ذلك خلال استقبال المصري مدير المعهد في الوزارة، حيث تناول اللقاء نشر المعرفة وتعزيز الوعي البيئي عبر التدريب وإعداد التقارير لدعم البلديات العربية، وإمكانية إعادة تأهيل المساحات الصغيرة المهملة في الحدائق العامة بمشاركة السكان، واستغلال المساحات داخل الأحياء لزراعتها.



وأكد المصري، أهمية الدور الذي يضطلع به المعهد العربي لإنماء المدن في دعم مسيرة التنمية وتعزيز قدرات المدن العربية، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكات لمواجهة التحديات المشتركة، وخاصة في مجالات التحول الرقمي، والتغير المناخي، والاستدامة، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للمدن وسكانها.