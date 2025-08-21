وزير الإدارة المحلية يبحث مع معهد الإنماء سبل تعزيز التعاون في التنمية الحضرية

وبحسب بيان للوزارة، اليوم، جاء ذلك خلال استقبال المصري مدير المعهد في الوزارة، حيث تناول اللقاء نشر المعرفة وتعزيز الوعي البيئي عبر التدريب وإعداد التقارير لدعم البلديات العربية، وإمكانية إعادة تأهيل المساحات الصغيرة المهملة في الحدائق العامة بمشاركة السكان، واستغلال المساحات داخل الأحياء لزراعتها.
وأكد المصري، أهمية الدور الذي يضطلع به المعهد العربي لإنماء المدن في دعم مسيرة التنمية وتعزيز قدرات المدن العربية، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكات لمواجهة التحديات المشتركة، وخاصة في مجالات التحول الرقمي، والتغير المناخي، والاستدامة، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للمدن وسكانها.
وشدد الدكتور المغيري على أهمية التعاون الوثيق مع وزارة الإدارة المحلية وتوسيع العمل المشترك في مختلف المجالات التنموية، ولا سيما ما يتعلق بالتحول الرقمي.
-
أخبار متعلقة
-
مؤسسة الحسين للسرطان ووزارة الشباب تنظمان جلسة حوارية
-
رئيس الوزراء يدعو لتفعيل دور "المتسوِّق الخفي"
-
الفايز: الأردن واحة أمن واستقرار ولن يكون ساحة حرب لأحد
-
رئيس الوزراء: رضا المواطن هو المقياس الحقيقي لكفاءة الوزارات
-
66% نسب إشغال الفنادق في العاصمة عمان نهاية الأسبوع
-
وزير الشؤون السياسية: النقابات العمالية ركيزة أساسية في مشروع التحديث
-
رئيس هيئة الأركان يستقبل وزير الدفاع الياباني
-
تخريج دورة قواعد الإثبات الجزائي في المعهد القضائي العسكري