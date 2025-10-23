نمو الصادرات الوطنية بنسبة 8.0% خلال 8 أشهر

وجاء هذا النمو تزامناً مع ارتفاع المستوردات بنسبة 5.6 بالمئة، وبالتالي، فقد زاد العجز في الميزان التجاري بنسبة 3.5 بالمئة خلال الفترة ذاتها مقارنة بنفس الفترة من 2024.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 51 بالمئة خلال الفترة ذاتها مقارنة مع 50 بالمئة لنفس الفترة من العام 2024، بارتفاع مقداره نقطة مئوية واحدة، فيما وصلت نسبة التغطية لشهر آب وحده إلى 50 بالمئة وهي نفس النسبة للشهر ذاته من العام.
