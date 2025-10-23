الخميس 2025-10-23 02:26 م
 

نمو الصادرات الوطنية بنسبة 8.0% خلال 8 أشهر

دائرة الإحصاءات العامة
دائرة الإحصاءات العامة
 
الوكيل الإخباري-   أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير الى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 8.0 بالمئة، وارتفاع قيمة المعاد تصديره بنسبة 4.8 بالمئة، وعليه فان قيمة الصادرات الكلية تكون قد ارتفعت بنسبة 7.7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2024.

وجاء هذا النمو تزامناً مع ارتفاع المستوردات بنسبة 5.6 بالمئة، وبالتالي، فقد زاد العجز في الميزان التجاري بنسبة 3.5 بالمئة خلال الفترة ذاتها مقارنة بنفس الفترة من 2024.


وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 51 بالمئة خلال الفترة ذاتها مقارنة مع 50 بالمئة لنفس الفترة من العام 2024، بارتفاع مقداره نقطة مئوية واحدة، فيما وصلت نسبة التغطية لشهر آب وحده إلى 50 بالمئة وهي نفس النسبة للشهر ذاته من  العام.

 
 
دائرة الإحصاءات العامة

