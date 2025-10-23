نمو الصادرات الوطنية بنسبة 8.0% خلال 8 أشهر

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير الى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 8.0 بالمئة، وارتفاع قيمة المعاد تصديره بنسبة 4.8 بالمئة، وعليه فان قيمة الصادرات الكلية تكون قد ارتفعت بنسبة 7.7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2024.

اضافة اعلان



وجاء هذا النمو تزامناً مع ارتفاع المستوردات بنسبة 5.6 بالمئة، وبالتالي، فقد زاد العجز في الميزان التجاري بنسبة 3.5 بالمئة خلال الفترة ذاتها مقارنة بنفس الفترة من 2024.