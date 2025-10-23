بيان صادر عن وزارة المالية

في حين سجل إجمالي الإنفاق خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، ما قيمته 7.795 مليار دينار بواقع ما قيمته 7.069 مليار دينار نفقات جارية، و725.6 مليون دينار نفقات رأسمالية، وفق بيانات وزارة المالية.
يذكر أن النفقات الرأسمالية ارتفعت بحوالي 86 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي نتيجة تسريع آلية الإنفاق الرأسمالي من خلال إقرار قانون الموازنة العامة في وقت مبكر من هذا العام.
