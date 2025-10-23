الخميس 2025-10-23 07:18 م
 

بيان صادر عن وزارة المالية

الخميس، 23-10-2025 05:07 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2025 بحوالي 257.4 مليون دينار، لتصل إلى ما قيمته 6.194 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 5.936 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بما قيمته 165.9 مليون دينار وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بما قيمته 91.5 مليون دينار.

في حين سجل إجمالي الإنفاق خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، ما قيمته 7.795 مليار دينار بواقع ما قيمته 7.069 مليار دينار نفقات جارية، و725.6 مليون دينار نفقات رأسمالية، وفق بيانات وزارة المالية.


يذكر أن النفقات الرأسمالية ارتفعت بحوالي 86 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي نتيجة تسريع آلية الإنفاق الرأسمالي من خلال إقرار قانون الموازنة العامة في وقت مبكر من هذا العام.

 
 
