طرح عطاء لشراء من 100 إلى 120 ألف طن شعير

الخميس، 23-10-2025 01:55 م
الوكيل الإخباري-   طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطاء لشراء كمية 100 أو 120 ألف طن شعير، إذ دعت الوزارة، الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 29-10-2025.اضافة اعلان


واشترطت الوزارة عند الشراء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ فتح العروض وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
 
 
