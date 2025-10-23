تمديد اتفاقية نقل الغاز الطبيعي المسال لتغذية محطات الكهرباء والقطاع الصناعي

ووقّع الاتفاقية الثلاثية كل من وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والرئيس التنفيذي لشركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعي ياسر صلاح الدين، والمدير العام لشركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة.
ويأتي توقيع الملحق استمرارا للتعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة، بهدف ضمان إمداد المملكة بالغاز الطبيعي عبر شبكة النقل الرئيسة، بما يسهم في تعزيز موثوقية التزويد وتلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء والقطاع الصناعي، ودعم جهود الحكومة في رفع كفاءة منظومة الطاقة الوطنية وخفض تكلفة التشغيل.
