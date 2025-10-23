الخميس 2025-10-23 02:26 م
 

تمديد اتفاقية نقل الغاز الطبيعي المسال لتغذية محطات الكهرباء والقطاع الصناعي

وزارة الطاقة والثروة المعدنية
وزارة الطاقة
 
الخميس، 23-10-2025 11:49 ص

الوكيل الإخباري-   وقّعت، الخميس، في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اتفاقية ملحق تمديد نقل الغاز الطبيعي المسال المعاد تغويزه إلى حالته الطبيعية (الغاز الطبيعي) من وحدة الـ FSRU في مدينة العقبة، بهدف تغذية محطات توليد الكهرباء والقطاع الصناعي عبر شبكة الغاز الرئيسة في المملكة.

اضافة اعلان


ووقّع الاتفاقية الثلاثية كل من وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والرئيس التنفيذي لشركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعي ياسر صلاح الدين، والمدير العام لشركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة.


ويأتي توقيع الملحق استمرارا للتعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة، بهدف ضمان إمداد المملكة بالغاز الطبيعي عبر شبكة النقل الرئيسة، بما يسهم في تعزيز موثوقية التزويد وتلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء والقطاع الصناعي، ودعم جهود الحكومة في رفع كفاءة منظومة الطاقة الوطنية وخفض تكلفة التشغيل.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

دائرة الإحصاءات العامة

اقتصاد محلي نمو الصادرات الوطنية بنسبة 8.0% خلال 8 أشهر

44

طب وصحة السبب الحقيقي وراء بكاء الأطفال أثناء الرحلات الجوية

النائب مازن القاضي

شؤون برلمانية الميثاق يعلن ترشيح النائب مازن القاضي لرئاسة النواب

الشعير

اقتصاد محلي طرح عطاء لشراء من 100 إلى 120 ألف طن شعير

8خ

طب وصحة الصلع.. موروث من جهة الأم أم الأب؟

الخارجية اللبنانية تناشد المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان

عربي ودولي الاحتلال يشن سلسلة غارات جوية استهدفت شرق لبنان

7عت

طب وصحة تورّم الساقين الدائم.. ماذا يعني؟

الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون خلال لقائه الرئيس الجديد للجنة الإشراف على وقف الأعمال العسكرية الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد.

عربي ودولي الرئيس اللبناني: نعلق آمالا على عمل لجنة الرقابة الدولية ومنع الاعتداءات الإسرائيلية



 
 



الأكثر مشاهدة