تمديد اتفاقية نقل الغاز الطبيعي المسال لتغذية محطات الكهرباء والقطاع الصناعي

الوكيل الإخباري- وقّعت، الخميس، في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اتفاقية ملحق تمديد نقل الغاز الطبيعي المسال المعاد تغويزه إلى حالته الطبيعية (الغاز الطبيعي) من وحدة الـ FSRU في مدينة العقبة، بهدف تغذية محطات توليد الكهرباء والقطاع الصناعي عبر شبكة الغاز الرئيسة في المملكة.

ووقّع الاتفاقية الثلاثية كل من وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والرئيس التنفيذي لشركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعي ياسر صلاح الدين، والمدير العام لشركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة.