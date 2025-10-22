الأربعاء 2025-10-22 06:41 م
 

"تجارة عمّان" تطلق قناتها الرسمية عبر "واتساب"

الأربعاء، 22-10-2025 06:17 م

الوكيل الإخباري- أعلنت غرفة تجارة عمان عن إطلاق قناتها الرسمية عبر تطبيق "واتساب"، التي تتيح للمهتمين متابعة أخبار وفعاليات ونشاطات الغرفة بسهولة وسرعة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التواصل الفعال والمباشر مع منتسبيها والقطاعين التجاري والخدمي.

وبحسب بيان للغرفة اليوم الأربعاء، فإن هذه المبادرة تهدف إلى تزويد المنتسبين والمتابعين بالمعلومات المحدثة حول أنشطة الغرفة وفعالياتها المتنوعة وخدماتها، إضافة إلى البرامج والدورات التدريبية التي تنظمها أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب، والتي تستهدف تطوير المهارات وبناء القدرات في مختلف مجالات العمل التجاري والخدمي.


وأكدت الغرفة أن القناة الجديدة متاحة مجانا للجميع، ولا تتطلب أي رسوم اشتراك، وتعد خطوة نوعية نحو تعزيز التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمنتسبي الغرفة، من خلال استخدام أدوات تواصل حديثة وفعالة تسهل الوصول إلى المعلومة في الوقت المناسب.

 
 
