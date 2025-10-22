"تجارة عمّان" تطلق قناتها الرسمية عبر "واتساب"

الوكيل الإخباري- أعلنت غرفة تجارة عمان عن إطلاق قناتها الرسمية عبر تطبيق "واتساب"، التي تتيح للمهتمين متابعة أخبار وفعاليات ونشاطات الغرفة بسهولة وسرعة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التواصل الفعال والمباشر مع منتسبيها والقطاعين التجاري والخدمي.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للغرفة اليوم الأربعاء، فإن هذه المبادرة تهدف إلى تزويد المنتسبين والمتابعين بالمعلومات المحدثة حول أنشطة الغرفة وفعالياتها المتنوعة وخدماتها، إضافة إلى البرامج والدورات التدريبية التي تنظمها أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب، والتي تستهدف تطوير المهارات وبناء القدرات في مختلف مجالات العمل التجاري والخدمي.