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الأربعاء، 16-02-2022 11:52 ص

أسرة أمريكية… تعثر على قطتها بعد 6 سنوات

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الوكيل الإخباري - اكتشفت أسرة أمريكية أن قطتهم، التي اختفت منذ 6 سنوات، لا تزال على قيد الحياة في مكان آخر يبعد عنهم أكثر من ألفي كيلومترا.

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ذكرت ذلك صحيفة “الغارديان” البريطانية، مشيرة إلى أن العائلة الأمريكية، التي تقيم في ولاية ماين، شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، اكتشفت وجود قطتهم في ولاية فلوريدا، في أقصى الجنوب.

 

واختفت القطة بشكل مفاجئ منذ عام 2015 وحاولت الأسرة الأمريكية أن تعثر عليها عبر محاولات كثيرة دون جدوى حتى اعتقدت أنها قد ماتت.

 

وبعد سنوات وصلت الأسرة الأمريكية رسالة بريدية تفيد بأن قطتهم لا تزال على قيد الحياة وأنها موجودة في ولاية فلوريدا.


وتقول الصحيفة إن انتقال القطة إلى فلوريدا لا يزال يمثل لغزا حتى الآن.

 

صوت بيروت انترناشونال 

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