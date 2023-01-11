أشياء عليك أخذها بالاعتبار عند شراء مدفأة جديدة

الوكيل الإخباري - في فصل الشتاء، يعمد الكثير من سكان البلدان الباردة إلى شراء وسائل تدفئة متنوعة ومتعددة لتقيهم البرد القارس، وتضمن لهم الدفء في منازلهم وأماكن عملهم.



وبما أن الكثيرين قد لا يعرفون كيفية اختيار وسيلة التدفئة المناسبة، فقد أورد موقع غادجيتس ناو الإلكتروني، مجموعة من الأشياء التي يجب أخذها بالاعتبار عند اختيار وسيلة التدفئة على النحو التالي:







الميزانية

يجب أن يكون أول شيء تفكر به قبل إجراء أي عملية شراء هو المبلغ الذي ترغب في دفعه وبناء على ذلك اختر وسيلة التدفئة المناسبة.



حجم الغرفة

حجم الغرفة مهم لشراء مدفأة الغرفة، وإلا فلن تكون فعالة كما تريدها. على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن مدفأة للغرفة لمساحة صغيرة ، فيمكنك استخدام دفايات الهالوجين العادية. وإذا كانت المساحة أكبر قليلاً، يمكنك استخدام مدافئ الغرفة التي تعتمد على مروحة وما إلى ذلك.



اختر النوع المناسب من السخان بناء على احتياجاتك

هناك أنواع مختلفة من سخانات الغرف المتاحة. بعض الأنواع الشائعة هي سخانات الهالوجين وسخانات المروحة وسخانات الزيت. كل منها لديه إيجابيات وسلبيات خاصة بها.



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دفايات هالوجين للمساحات الصغيرة

سخانات الهالوجين هي تلك التي تأتي مع قضبان أو ملفات تسخين مكشوفة متعددة في بعض الحالات. وتنقل هذه السخانات الحرارة ببطء فهي مناسبة للغرف الصغيرة الحجم فقط، وتستهلك طاقة أقل قليلاً.

سخانات المروحة أسرع وأكثر ملاءمة للغرف متوسطة الحجم

تحتوي سخانات المروحة على ملف داخل هيكل مغلق ويتم نقل الحرارة بواسطة المراوح. تأتي هذه السخانات مع إعدادات حرارة متعددة وسرعة مروحة، وهي أكثر أماناً من دفايات الهالوجين.





سخانات الوقود البطيئة للغرف الكبيرة

ربما تكون هذه السخانات أفضل نوع من السخانات التي يمكنك شراؤها. إنها باهظة الثمن مقارنة بالسخانات الأخرى. ومع ذلك، فهي وإن كانت بطيئة ولكنها يمكن أن تسخن غرفة كبيرة الحجم. كما أنها آمنة تماماً وصديقة للأطفال أيضاً.

تعرف على المحاذير الصحية

تشتهر سخانات الهالوجين وسخانات المروحة بجعل المحيط جافاً وتميل إلى تقليل مستويات الأكسجين والرطوبة. ما يؤدي إلى انسداد الأنف وجفاف العين وأكثر من ذلك. أما سخانات الوقود لا تؤدي إلى مثل هذه المشكلات، لذا هي الأكثر أماناً حتى الآن.

تحقق من القوة الكهربائية

تؤثر سخانات الغرف على فاتورة الكهرباء الخاصة بك. فكلما زادت القوة الكهربائية، زادت الطاقة التي تستهلكها. لذا، تأكد من شراء سخان غرفة بالقوة الكهربائية المطلوبة وعدم المبالغة في الأشياء.

التوقف التلقائي هو الميزة التي يجب ألا تفوتها

يجب ألا تفوتك ميزة التوقف التلقائي لأنها تساعدك على توفير الكهرباء وهي أكثر أماناً وخاصة أثناء النوم.

ميزات إضافية يجب أن تبحث عنها

تأتي بعض سخانات الغرف أيضاً مزودة بأزرار أوقات مدمجة. تتيح إيقاف تشغيل السخان لفترة معينة لتوفير المال أو منع السخان من التوقف طوال الليل. وكذلك تعد إعدادات الحرارة وسرعات المروحة مهمة. لذلك عليك أن تتحقق مما إذا كنت تحصل عليها في المدفأة التي تخطط لشرائها.

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