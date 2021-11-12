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الجمعة، 12-11-2021 02:13 م

أطول خسوف جزئي للقمر في هذا القرن ستشهده الأرض الأسبوع المقبل

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الوكيل الاخباري- من المنتظر أن يتابع عشاق الفلك أطول خسوف جزئي للقمر في هذا القرن الأسبوع المقبل بين 18 و19 نوفمبر.

وسيحجب ظل الأرض ضوء الشمس من الوصول إلى القمر إلى حد كبير، ما يغطي جارنا القمري بالظلام.

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وتظهر إحصائيات وكالة ناسا عن خسوف القمر من عام 2001 حتى عام 2100 أن الخسوف الجزئي لهذا الشهر سيكون الأطول في القرن حيث تبلغ مدته أكثر من 3 ساعات و28 دقيقة و23 ثانية. وقارنت الأحصاءات ذلك بأطول خسوف كلي في القرن، والذي حدث في عام 2018 وامتد لما يقارب ساعة و43 دقيقة.

وشارك مرصد هولكومب في إنديانا رسما يوضح ما يمكن توقعه من الخسوف، والذي سيغطي معظم القمر. وكتب المرصد على "تويتر": "سيكون هذا أطول خسوف جزئي للقمر منذ 580 عاما".

كيف يبدو الخسوف الجزئي

لا يتمتع خسوف القمر بنفس المظهر الدرامي مثل كسوف الشمس حيث يبدو أن شخصا ما يقوم بنحت ثقب أسود من جانب الشمس.

وأثناء خسوف القمر، يغمق القمر وأحيانا يتخذ لونا ضارب إلى الحمرة. وبالنسبة للخسوف الجزئي، فإن ظل الأرض لا يغطي القمر بالكامل. ومع ذلك ما يزال الخسوف الجزئي تجربة رائعة لعشاق الفلك حول العالم.

وقالت ناسا في تحديث لمراقبة السماء: "قد لا يكون الخسوف الجزئي للقمر مذهلا للغاية مثل الخسوف الكلي، حيث يكون القمر مغطى بالكامل بظل الأرض، ولكنه يحدث بشكل متكرر أكثر. وهذا يعني فقط المزيد من الفرص لمشاهدة تغييرات طفيفة في نظامنا الشمسي تحدث أحيانا أمام أعيننا".

متى يمكن مشاهدة خسوف القمر

سيكون الخسوف مرئيا على مساحة كبيرة من الكرة الأرضية مساء يوم 18 نوفمبر وحتى الساعات المبكرة من صباح 19 نوفمبر.

 

 

 




 

 


 

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