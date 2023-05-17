أغرب شابة في العالم.. حجم رأسها لا يتوقف عن النمو لهذا السبب - صور

الوكيل الإخباري - ما زالت شابة برازيلية تعاني من التنمر بسبب حالة مرضية أصابتها وتم اكتشافها قبل ولادتها من نحو 30 عاما، فقبل ولادتها؛ اقترح الناس على والدتها إنهاء حياتها، وبعد ولادتها؛ لم تسلم من تنمر عدد منهم، مما أثار استياء عائلتها وشعورهم بالحزن، خاصة أنها ستحتفل بعد 3 أشهر من الآن، بعيد ميلادها الثلاثين.

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«جرازيلي» من البرازيل، ولدت مصابة بحالة نادرة في رأسها، تعرف باسم “استسقاء الرأس"- عبارة عن سائل متراكم على الدماغ يسبب الضغط والتلف للجمجمة لاحقا- وهو ما تسبب في نمو رأسها بلا توقف.

استسقاء الرأس

وفقا لما ذكرته عدة مواقع إعلامية عالمية، منها “نيويورك بوست” و “الميرور” و “اكسبريس” فقد تضاعف حجم رأس الفتاة البالغة من العمر 29 عاما 3 مرات، وهي الآن غير قادرة على المشي والتحدث، إضافة إلى فقدها بصرها مؤخرا.

وقالت والدة الفتاة وتدعى “أدلجيسا سورس ألفز" إنه لا يوجد أي علاج لابنتها جرازيلي Graziely التي تعاني من التنمر ويطلق عليها المتنمرون لقب “صاحبة الرأس الكبيرة”، “الفتاة العملاقة”.



مأساة فتاة

وأضافت الأم لثلاثة أطفال وتبلغ من العمر 48 عاما، في ردها على كل من يسخر من ابنتها: إنه لا يوجد أي شيء يصلح لعلاج ابنتها، مضيفة: “أحب ابنتي في كل الأحوال، كما أنها تنقل لي الطاقة الإيجابية والشعور بالسلام”.



جدير بالذكر أن الأطباء قد توقعوا أن الفتاة لن تعيش أكثر من 3 أشهر فقط بعد ولادتها.









صدى البلد