أمريكا: كويكب تائه يشكل خطراً على الأرض

الوكيل الإخباري - أكدت الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء أن كويكب تائه ذو خطورة محتملة، قد يزيد حجمه عن برج إيفل، يقترب من الأرض.



وحسب بيانات "ناسا"، سيقترب الكويكب المعروف ب ـ2021 KT1 في أول يونيو القادم من الأرض لمسافة 4.5 مليون ميل (أكثر من 6.4 مليون كيلو متر)، ما يزيد بنحو 19 ضعف المسافة بين الأرض والقمر.

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وتقدر "ناسا" القطر الدائري للكويكب، الذي تم اكتشافه في أبريل الماضي، بين 492 و1082 قدماً (أي نحو 150-330 متراً).



وحسب معايير "الناتو"، يصنف أي كويكب يزيد قطره عن 150 متراً ويقترب من الأرض لمسافة تقل عن 4.6 مليون ميلاً بأنه ذو خطورة محتملة.



وتتوقع "ناسا" أيضاً أن يقترب عدد من الكويكبات التائهة الأقل حجماً من الأرض في الأيام اللاحقة.

المصدر- روسيا اليوم

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