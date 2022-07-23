احذريها .. 7 مكونات تجميلية تصبح خطرة عند التعرض لأشعة الشمس

الوكيل الإخباري-بعض المكونات الموجودة في مستحضرات العناية التجميلية التي نستعملها طوال العام، ممكن أن تصبح مؤذية في حال التعرض المباشر للشمس.

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ويرتبط التعرض الآمن للشمس باستعمال مستحضرات وقاية تناسب نوع البشرة وحدة الأشعة الذهبية، بالإضافة إلى الاهتمام باختيار مستحضرات عناية تجميلية لا تحتوي على مكونات ممكن أن تسبب مشاكل للجلد عند التعرض المباشر لأشعتها الحارقة.



الجدير ذكره أن أفضل مستحضرات الحماية من الشمس لا يمكنها أن تحمي البشرة من ردات الفعل التي قد تسببها بعض المكونات، والتي تظهر على شكل ضربات شمس، حروق، تحسُس، وكلف.



اكتشفي فيما يلي 7 مكونات يجب تجنبها عند التعرض المباشر للأشعة الذهبية.



1- العطور

استعمال العطور ممنوع تماماً قبل التعرض المباشر للشمس، كونها تحتوي على جزيئات مستخرجة من الزيوت الأساسية التي قد تسبب ضربات شمس، وحروق، ويقع على البشرة لدى التعرض المباشر للأشعة الذهبية.



2- الريتينول

يتميز هذا المكون بخصائصه المضادة للشيخوخة، لكن استعماله قبل التعرض للشمس ممكن أن يكون مؤذياً للبشرة. فهو يمكن أن يتسبب بتحسسها كما تفعل العطور. أما في حال استعماله لمحاربة ترهل البشرة فقد يصبح مفعوله عكسياً عند التعرض المباشر للشمس.



3- بعض مستحضرات العناية المرطبة

ممكن لبعض المستحضرات المرطبة (لوشن أو كريم...) أن تسبب تحسساً لدى التعرض المباشر للشمس في حال احتواء مكوناتها على الفيتامين A، حوامض ألفا هيدروكسي، أو الريتينول. لذلك، يُنصح بتجنب تطبيق أي مستحضر مرطب على البشرة قبل التعرض المباشر للشمس وترك هذه المستحضرات للاستعمال مساء على بشرة نظيفة مما يساعد في ترطيبها وترميمها بعد الجفاف الذي تعرضت له خلال النهار.



4- الزيوت الأساسية

تدخل الزيوت الأساسية في تركيبة العطور وبعض الخلطات المنزلية للعناية بالبشرة، لكنها قد تتسبب بتهيج الجلد في حال التعرض للشمس بعد استعمالها مما يؤدي إلى ظهور بقع نية مزعجة عليها.



5- حوامض الفاكهة

أشهر حوامض الفاكهة المستعملة في المجال التجميلي هي حمض الغليكوليك، حمض السيتريك، والحمض اللبني. وهي تدخل في تركيبة أنواع اللوشن ومستحضرات التقشير كونها تساهم في تخليص سطح البشرة من الخلايا الميتة. لكن يمكن استعمال مستحضرات تحتوي على هذه الحوامض أن يؤدي إلى تحسس البشرة لدى التعرض للشمس. لذلك يُنصح باستعمالها مساء فقط لترك المجال للبشرة كي تتجدد خلال الليل بالإضافة إلى عدم استعمالها أكثر من مرة أسبوعياً في فصل الصيف.

6- بعض أنواع الفلاتر الشمسية

يمكن لبعض أنواع الفلاتر الموجودة في مستحضرات الحماية من الشمس أن تُسبب تحسساً للبشرة ومنها "البنزوفينون"، "السينامات"، "4-ديميتيل-إم-ديوكسان"، "6-أسيتوكسي-2". لذلك يُنصح بالابتعاد عن استعمال مستحضرات الحماية من الشمس التي تحتوي على هذه الأنواع من الفيلترات الشمسية.



7- المونوي

يتميز المونوي برائحة صيفية مُحببة تُذكّر بالعطلات على الشاطئ مما يفسر الإقبال على استعماله في أنواع الكريمات المرطبة للجسم خلال فصل الصيف. لكن وجوده يزيد من خطر احتراق البشرة وجفاف الشعر في حال التعرض المباشر للشمس. لذلك يُنصح بالاكتفاء باستعمال كريم المونوي ليلاً على بشرة نظيفة أو بعد التعرض للشمس.



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